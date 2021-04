कोरोना की चपेट में आए साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, सोशल मीडिया पर दी फैंस को जानकारी!

भारत में कोरोना (Coronavirus) का कहर जारी है. कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) ने देश में हाहाकार मचा कर रखा है. बड़े से लेकर छोटे शहर के लोग भी कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) से परेशान हैं. इस संक्रमण ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को अपनी जद में ले लिया है. मनोरंजन जगत (Entertainment Industry) से जुड़े कई लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें भी आ रही हैं. इस बीच तेलुगू सिनेमा (Telugu Cinema) से भी कोरोना संक्रमण की एक खबर सामने आ रही है जिसने सिनेमा प्रेमियों को हैरान कर दिया है. दरअसल, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) भी कोरोना (Corona) की चपेट में आ गए हैं. एक्टर ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है.अल्लू अर्जुन ने आज ही अपने इंस्टाग्राम (Allu Arjun Instagram) पर एक फोटो पोस्ट कर अपने फैंस को बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) हैं. उन्होंने लिखा- "मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. मैंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है और हर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं. मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो अपना टेस्ट कराएं जो पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं. घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जब भी आपको मौका मिले तो वैक्सीन जरूर लगवाएं. मैं अपने फैंस और शुभचिंतकों से अनुरोध करता हूं कि वो मेरे लिए परेशान ना हों क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूं."आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन पिछले दिनों सुर्खियों में थे. दरअसल, उनकी सुपरहिट फिल्म 'डीजे' (DJ) के ब्लॉकबस्टर गाने 'सीटीमार' (Seeti Maar) को सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी आने वाली फिल्म 'राधे: यॉर मोस्ट वॉन्टेड भाई' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) में कॉपी किया है. जब 'राधे' का ट्रेलर (Radhe Trailer) रिलीज हुआ तब से सलामन पर गाना कॉपी करने के आरोप लगने लगे. हाल ही में सलमान के 'सीटीमार' गाने (Salman Khan Seeti Maar Song) को भी रिलीज किया गया. इस गाने के रिलीज होने के बाद से ही लोग सलमान खान को ट्रोल कर रहे हैं. क्योंकि उनका कहना है कि अल्लू अर्जुन का 'सीटीमार' गाना, सलमान के गाने से कहीं ज्यादा बेहतर था. बहरहाल, सलमान ने अल्लू अर्जुन और उनके ओरिजनल 'सीटीमार' गाने की तारीफ भी की है.'स्टाइलिश स्टार' अल्लू अर्जुन (Stylish Star Allu Arjun) 8 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाते हैं. इस साल उनके जन्मदिन के कुछ दिन पहले ही एक्टर की आने वाली फिल्म 'पुष्पा' (Pushpa) का एक टीजर रिलीज (Pushpa Teaser) किया गया था जिसे उनके फैंस ने बहुत पसंद किया. इस टीजर में एक्टर का लुक तो नहीं दिख रहा है मगर उनकी छवि को ही देखकर लोग काफी इंप्रेस हो चुके हैं. फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम 'पुष्पराज' (Pushparaj) है. फिल्म के इस छोटे से टीजर को फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी मैथ्री मूवी मेकर्स (Mythri Movie Makers) ने रिलीज किया है.