Oscars में रोक के बाद 14 केटेगरी में भेजने के लिए RRR का अकादमिक सफर शुरू! राजामौली के बेटे ने दी जानकारी

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की आरआरआर जिसमें जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण (Ram Charan) मुख्य भूमिका में हैं. रिलीज के बाद से ही अलग-अलग वजहों को लेकर फिल्म चर्चा में है. मार्च के माह भर इसने सिनेमाघरों में धमाल मचाया और अब इसे ओटीटी (RRR on OTT) पर देखने वाले दर्शक खूब पसंद कर रहे है. फिल्म के हर एक किरदार को सराहा गया है और निर्देशक के विजन की भी देश-विदेश में खूब तारीफ हुई. उसी के कारण, यह ऑस्कर 2023 के लिए सबसे चर्चित फिल्म बन गई. हालांकि, भारतीय जूरी ने इसकी बजाए गुजराती फिल्म छेलो शो को आधिकारिक तौर पर भेजने के लिए कहा है. इसी बीच फिल्म को लेकर नया अपडेट आया है और अब कहा जा रहा है RRR के मेकर्स इसे ऑस्कर में ले जाने के लिए अब भी कोशिश कर रहे हैं.

जी हां, एपिक पीरियड ड्रामा के निर्माता इसे ऑस्कर (RRR For Oscar 2023) में ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मेकर्स ने ऑस्कर के लिए फिल्म का सफर शुरू कर दिया है. उन्होंने ‘आपके विचार के लिए’ (FYC) अभियान में शामिल होकर फिल्म को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और विभिन्न श्रेणियों में अकादमी पुरस्कारों के लिए 14 नामांकन भेजे हैं. जो कुथ इस तरह से हैं, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक – एसएस राजामौली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – जूनियर एनटीआर और राम चरण, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता – अजय देवगन, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री – आलिया भट्ट की श्रेणियों में ऑस्कर 2023 के लिए विचार के लिए आरआरआर प्रस्तुत किया गया है.

It’s official: #RRRMovie’s FYC awards/Oscars campaign is going for Best Picture, @ssrajamouli for Best Director, Actor (both Jr NTR & Ram Charan), Screenplay, Original Song, Score, Editing, Cinematography, Sound, Production Design, VFX and more categories #RRRforOscars #OscaRRRs pic.twitter.com/gJh8PzmjmY

— jen yamato (@jenyamato) October 5, 2022