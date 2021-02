साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन (Nagarjuna Akkineni) के बेटे नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. चैतन्य फिलहाल विक्रम कुमार की अपकमिंग फिल्म 'थैंक यू' (Thank You) में बिजी हैं. फिल्म में नागा चैतन्य के अपोजिट में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) नजर आने वाली हैं. वहीं दूसरी ओर वे निर्देशक शेखर कमूला (Sekhar Kammula) की फिल्म 'लव स्टोरी' (Love Story) के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि कोरोना महामारी (COVID-19 pandemic) के कारण फिल्म की रिलीजिंग डेट डिले की गई थी लेकिन अब खबर है कि लव स्टोरी 16 अप्रैल 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में अभिनेता के अपोजिट में अभिनेत्री साई पल्लवी (Sai Pallavi) नजर आएंगी.नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) के पास 'थैंक यू' (Thank You) और 'लव स्टोरी' (Love Story) के अलावा भी कई और फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं जिनके अनाउंसमेंट अभी बाकी है. इसी बीच खबर है कि वे अब डिजिटल यानी वेब सीरीज में भी डेब्यू करने वाले हैं. जी हां, इस बात की हिंट खुद नागा चैतन्य ने एक इंटरव्यू के दौरान दी है. चैतन्य का कहना है कि डिजिटल वर्ल्ड यानी वेब सीरीज में क्रिएटिविटी को लेकर काफी फ्रीडम है जो फिल्म इंडस्ट्री में सीमित है और वे ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT platform) के जरिए डिजिटल में डेब्यू करना चाहते हैं.चैनत्य ने आगे कहा, ''मैं हमेशा ही लाइफ में अलग-अलग चीजों में हाथ आजमाना चाहता था. मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चलती हैं, जिन्हें मैं बयां करना चाहता हूं, लेकिन स्क्रीन पर मुझे हमेशा एक डर रहता है, चूंकि इंडस्ट्री में उतनी फ्रीडम नहीं है लेकिन जब आप उन नियमों के दायरों मे नहीं आते तो काफी ज्यादा क्रिएटिव चीजें कर पाते हैं. निश्चित रूप मैं वेब सीरीज में काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं और प्रयास भी करना चाहता हूं.''