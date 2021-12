नए साल पर अपने फैंस को खास तोहफा देंगे साउथ के सुपरस्टार मास्टर फेम Thalapathi Vijay और थाला Ajit Kumar

साउथ के सुपरस्टार अजित कुमार (Ajit Kumar) स्टारर ‘वलीमाई’ (valimai) पोंगल (Pongal 2021) के दिन दुनिया भर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म के सभी पोस्ट-प्रोडक्शन कार्य पूरे हो चुके हैं. वहीं दूसरी ओर थलपति विजय (Thalapathy Vijay) स्टारर ‘बीस्ट’ (Beast) जिसने हाल ही में अपनी शूटिंग पूरी की है और अब पोस्ट-प्रोडक्शन बाकी है. ये फिल्म 2022 की गर्मियों में रिलीज़ होने वाली है. बहरहाल, यहां हम इन दोनों स्टार की ओर से फैंस को दिए जाने वाले एक खास तोहफे के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2022 के नए साल (New year 2021) में सिर्फ एक सप्ताह बाकी है. इस बीच बताया गया है कि अजित और विजय अपने फैंस को एक स्पेशल ट्रीट देंगे. दरअसल, न्यू इयर (Happy new year) के दौरान थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की अपकमिंग ‘बीस्ट’ (Beast) का स्पेशल प्रमोशनल वीडियो (Beast Promo) एंड फर्स्ट सिंगल रिलीज होगा और अजित (Thala Ajit) की ‘वलीमाई’ का ट्रेलर भी नए साल के दिन लॉन्च होने वाला है. दोनों स्टार्स की आने वाली फिल्मों से जुड़े हैशटैग ट्विटर सहित सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो रहे हैं.

The @BeastFiIm team worked on the photoshoot aspects for the new promotional posters that will be releasing soon. The process happened on December 24th in the presence of a leading photographer. @actorvijay @hegdepooja @Nelsondilpkumar #Beast

— #BEAST (@BeastFiIm) December 26, 2021