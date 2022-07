Vaadivaasal: 'वादिवासल' में सांड से भिड़ेंगे एक्टर सूर्या, बुल टेमर्स से सीखी इसकी बारिकियां, देखिए फोटो

Suriya Vaadivaasal Photo: साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार सूर्या (Suriya) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘वादिवासल’ (Vaadivaasal) को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. उनकी इस मूवी में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. वो है उनका बैल से भिड़ना है. उनका बुल से लड़ते हुए एक वीडियो भी जन्मदिन पर जारी किया गया था, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने बुल को काबू करने के लिए इसकी बारीकियां बुल टेमर्स (बैल को काबू करने वाले) से सीखी हैं. Thyview से एक पोस्ट भी ट्विटर पर शेयर की गई है, जिसका साथ लोगों की एक्साइटमेंट को दिखाया गया है.

एक्टर सूर्या ने ‘वादिवासल’ (Suriya Vaadivaasal) के लिए कड़ी मेहनत की हैं. जन्मदिन पर शेयर किए गए वीडियो में एक्टर को बैलों से भिड़ते हुए देखा गया था, जिससे एक्टर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लोगों की एक्साइटमेंट के बारे में बताया गया साथ ही ये भी बताया गया कि उन्होंने बैलों को काबू करने के लिए इसकी बारीकियां बुल टेमर्स से सीखी हैं. बीते दिनों एक्टर के वीडियो को भी देखकर लोगों ने अनुमान लगाया था कि सूर्या ने वादिवासन के लिए कड़ी मेहनत की है. वीडियो को शेयर करने के साथ ही मेकर्स ने ये भी बताया था कि ये कोई टीजक वीडियो नहीं है बल्कि सूर्या के ट्रेनिंग के दौरान की एक मात्र झलक है.

#Vaadivaasal making is just amazing 👏 @Suriya_offl sir learnt the nuances of Thamizh Bull taming from Bull Tamers 🙏🏼.

Can’t wait to see this film!!@gvprakash bgm is 🔥🔥 pic.twitter.com/T0nbtDaQG0

— Thyview (@Thyview) July 23, 2022