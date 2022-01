एक्टर Varun Tej की फिल्म में Tamannaah Bhatia बिखेरेंगी हुस्न का जलवा, आइटम नंबर से फ्लोर पर लगाएंगी आग

साउथ एक्टर (South Actor) वरुण तेज (varun tej) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘घानी’ को लेकर चर्चा में हैं. इसकी शूटिंग में वो बिजी हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) का नाम इस मूवी के लिए कंफर्म हुआ है. एक्ट्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म में स्पेशल डांस करते हुए नजर आएंगी. उस गाने को बोल ‘Kodthe’ है, जिसे 15 जनवरी को रिलीज किया जाएगा. इसका म्यूजिक थमन एस (Thaman S) द्वारा कंपोज किया जाएगा और इसका लिरिक्स Ramajogayya Sastry ने लिखा है.

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने फिल्म (Tamannaah Bhatia film Ghani) ‘घानी’ में अपने स्पेशल डांस को कंफर्म किया है. एक्ट्रेस ने ट्विटर पर गाने ‘Kodthe’ से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है. इसमें वो बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रही हैं. इसमें उनके फर्स्ट लुक (Tamannaah Bhatia first look) को देखकर सभी फैंस एक्साइटेड हो गए हैं और अब उन्हें एक्ट्रेस के आइटम नंबर का बेसब्री से इंतजार है. तमन्ना ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘हर पंच को गिनना. kodhte 15 जनवरी को रिलीज किया जाएगा.’ अब अगर पोस्टर में एक्ट्रेस के लुक की बात की जाए तो इसमें देखने के लिए मिल रहा कि वो क्रॉप टॉप में हैं और खुले बालों में अपनी अदाएं दिखाते हुए नजर आ रही हैं. ‘घानी’ एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें स्पेशल डांस देखने के लिए मिलेगा.

Making each punch count. #Kodthe out on Jan 15th! ✨

@MusicThaman

@ramjowrites@IAmVarunTej @IamJagguBhai @nimmaupendra @SunielVShetty @saieemmanjrekar @dir_kiran @george_dop @sidhu_mudda @Bobbyallu @adityamusic pic.twitter.com/2NgFybE7UO

— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) January 12, 2022