Tamil Actor Harish Kalyan: होने वाली पत्नी संग साउथ एक्टर ने शेयर की फोटो, जल्द शादी के बंधन में बंधेगा कपल

तमिल एक्टर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हैरिश कल्याण (Harish Kalyan) ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट से होने वाली पत्नी और गर्लफ्रेंड (Harish Kalyan girlfriend) नर्मदा उदयकुमार (Narmada Udayakumar) के साथ फोटोज शेयर की है, जिसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने जल्द ही शादी करने का ऐलान किया है. एक्टर ने अपनी पोस्ट के जरिए फैंस से होने वाली दुल्हनिया से रूबरू करवाया है. साथ ही शादी और सगाई का ऐलान किया है.

एक्टर हैरिश कल्याण ने सोशल मीडिया पर फोटोज को शेयर करने के साथ ही लिखा, ‘पूरे दिल से, जीवन भर मुझे अपनी होने वाली पत्नी नर्मदा उदयकुमार का परिचय कराते हुए बहुत खुशी हो रही है. भगवान के आशीर्वाद के साथ हम नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, आप सभी से दोगुना प्यार चाहते हैं, अभी और हमेशा’. इसके अलावा एक्टर ने अपने टाइमलाइट पर भी एक स्टेटमेंट जारी कर लिखा, ‘डियर ऑल… मैं काफी भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे अपने पूरे जीवन में बिना शर्त प्यार और स्नेह के उपहार का अनुभव हुआ है’.

With all my heart, for all my life ❤️

Im extremely happy to introduce , my wife-to-be. Love you to bits ❤️

With God’s blessings, as we begin our forever, we seek double the love from you all, now & always pic.twitter.com/yNeHusULfY

— Harish Kalyan (@iamharishkalyan) October 5, 2022