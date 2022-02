Lata Mangeshkar को हर दिवाली पर कपड़े भेजते थे तमिल एक्टर Sivaji Ganesan, दोनों के बीच था ये 'खास रिश्ता'

Lata Mangeshkar News: लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 मिनट पर मुंबई एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. एक माह पहले उनमें कोविड के सिम्टम्स आए थे जिसके बाद उन्हें निमोनिया हुआ. बीच में उनकी सेहत में सुधार भी हुआ लेकिन आखिर वे कोरोना की जंग नहीं जीत पाईं. लता जी के जाने से हर कोई निराश है जो देश का गौरव थीं और हमेशा रहेंगी. फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनेता व बिजनेस से जुड़े लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके साथ बिताए गए लम्हों को याद कर रहे हैं. दीदी के निधन के बाद अभिनेता विक्रम प्रभु ने अपने दादा जी के साथ स्वर कोकिला के साथ दो तस्वीरें शेयर कर पुरानी यादों को तरोंताजा किया है.

विक्रम प्रभु जो कि सीनियर एक्टर शिवाजी गणेशन के पोते हैं, उन्होंने ट्विटर पर मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त प्रकट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनके ग्रांडफादर शिवाजी गणेशन और लता मंगेशकार साथ दिख रहे हैं. एक फोटो में वे दोनों एक दूसरे से बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं जो कि एक रेंडम क्लिक है जबकि दूसरी पिक्चर में दोनों लीजेंड साथ एक किसी उपहार के साथ हंसते हुए पोज दे रहे हैं. अभिनेता ने कहा कि उनके निधन से उनका पूरा परिवार सदमे में है.

The legend #LataMangeshkar ji 💔

Family. In loss for words🙏

💔💔💔💔 pic.twitter.com/lW7EZYaY9S

— Vikram Prabhu (@iamVikramPrabhu) February 6, 2022