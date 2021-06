एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज के खाने में निकला कॉकरोच, फोटो शेयर कर फूड डिलिवरी ऐप पर जमकर निकाला गुस्सा, देखिए

एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज के खाने में निकला कॉक्रोच

आप भी ऑनलाइन फूड डिलिवरी ऐप (Food Delivery App) से कई बार खाना मंगवाते होंगे. ऐसे में खाने में गड़बड़ के कई किस्से सामना आते रहते है. इससे खाना मंगवाने वाले का मूड तो खराब होता ही है साथ में फूड डिलीवर करने वाली कंपनियों की भी फजीहत हो जाती है. बावजूद इसके ऐसे मामले कम नहीं हो रहे हैं. ताजा मामला एक एक्ट्रेस (Actress) के साथ हुआ है. तमिल सिनेमा (Tamil Cinema) की जानी मानी एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज (Nivetha Pethuraj) को ऐप के जरिए एक रेस्टोरेंट से खाना मंगावाना बेहद अखर गया. दरअसल, एक्ट्रेस निवेदिना ने एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना ऑडर किया था. जब खाने के लिए उसे खोला तो उसमें कॉकरोच (Cockroach In The Food) निकल गया. एक्ट्रेस ने तुरंत उसकी फोटो खींच कर सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर की. साथ में उन्होंने उस रेस्टोरेंट को भी खूब खरी खोटी सुनाई (Complains Against Restaurant).निवेथा पेथुराज ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें चावल के ऊपर कॉकरोच (Cockroach) मरा पड़ा दिख रहा था. उसके बाद उन्होंने इसकी स्विगी से शिकायत की थी. फोटो के साथ निवेथा ने कैप्शन में लिखा, ’’मुझे नहीं मालूम है कि स्विगी इंडिया और उससे जुड़े रेस्टोरेंट्स का क्या स्टेंडर्ड है. मुझे अपने खाने में पहले भी कॉकरोच मिल चुका है. ऐसे रेस्त्रां पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए.’’ एक्ट्रेस ने उस रेस्त्रां को तुरंत ऐप से हटाने की मांग भी की.इंस्टाग्राम (Instagram) पर किए इस पोस्ट के जरिए ​उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुआ है. इससे पहले भी उनके खाने में कॉकरोच निकले थे. एक्ट्रेस का कहना है ये बहुत जरूरी है कि ऐसे रेस्टोरेंट्स की लगातार जांच की जाए और स्टैंडर्स के हिसाब से ने पाए जाने पर उन पर फाइन लगाया जाए.निवेथा की शिकायत के बाद कंपनी ने माफी मांगते हुए अपने मेल में लिख है, “हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमपर भरोसा जताया है. आपके सब्र का हम ख्याल रखेंगे. हमारी टीम के सदस्य इस पर सख्त कदम उठाएंगे.