Fashion show: इंटरनेशनल फैशन शो के लिए हुआ तमिलनाडु के 6 वर्षीय राणा का चयन, 3 साल की उम्र से कर रहे मॉडलिंग

दुबंई में आयोजित होने वाला इंटरनेशनल फैशन शो (International Fashion Week Dubai) कई हस्तियों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है. इस बार यहां तमिलनाडु के महज 6 साल शिवकुमार को चुना गया है. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार. तमिलनाडु के शहर कोयंबटूर से ताल्लुख रखने वाले राणा का दुबई इंटरनेशनल फैशन वीक के लिए चयन हुआ है. मीडिया से बातचीत में राणा ने कहा, ‘मुझे मॉडलिंग पसंद है और मैं नौसेना (Indian Navy) अधिकारी बनना चाहता हूं.’ वहीं राणा की मां ने कहा, ‘उनके बेटे ने मॉडलिंग में अब तक 13 से अधिक पुरस्कार जीते हैं.’

व्यापारी परिवार से आते हैं राणा

मॉडल राणा शिवकुमार कोयंबटूर के रामनगर के रहने वाले हैं. उनका चयन इंटरनेशनल जूनियर फैशन शो के फाइनल में पार्टीसिपेट करने के लिए हुआ है. जानकारी के अनुसार, राणा तमिलनाडु का पहला बच्चा है जिसे इतने बड़े फैशन शो में भाग लेने का मौका मिला है. राणा एक प्राइवेट स्कूल के पहली कक्षा के छात्र हैं और एक व्यापारी परिवार से आते हैं. राणा के पिता शिवकुमार एक कपड़ा व्यापारी हैं, जबकि उनकी मां गोमती एक ब्यूटी सैलून चलाती हैं.

Tamil Nadu| A 6-year-old boy from Coimbatore, Rana has been selected for the International fashion Show to be held in Dubai

“I love modeling & want to become Navy officer,” said Rana

“He won over 13 awards so far in fashion modeling,” said Rana’s mother (20.11) pic.twitter.com/bhjexzvoz8

