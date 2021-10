तेलुगू एक्टर Raja Babu का 64 साल की उम्र में हुआ निधन, जान लें वजह

तेलुगू सिनेमा (Telugu Cinema) से एक बुरी खबर सामने आ रही है कि राजा बाबू (Raja Babu) का 64 साल की उम्र में निधन (Raja Babu Death) हो गया है. बताया जा रहा है कि वो स्वास्थ्य संबंधि बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे. उन्होंने बीते दिन ही अपनी अंतिम सांस ली है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले कुछ हफ्ते से राजा बाबू स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. उनका जन्म 13 जून, 1957 को ईस्ट गोदावरी जिले में हुआ था.

राजा बाबू तेलुगू सिनेमा (Raja Babu telugu cinema) के दिग्गज कलाकारों में से एक थे. उन्होंने 1995 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. उनकी पहली फिल्म ‘Ooriki Monagadu’ है. उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उन्हें अधिकतर सपोर्टिंग रोल में देखा गया था. राजा बाबू ने क्रिएटिव डायरेक्टर कृष्णा वामसी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया है. इसमें ‘मुरारी’, ‘Aaduvari Maatalaku Ardhale Verule’, ‘Seethamma Vaakitlo Sirimalle Chettu’, ‘Kalyana Vaibhogame’ जैसी फिल्में शामिल हैं.

Famous with films like Murari .. actor #Rajababu no more. pic.twitter.com/EJHWtkEWia

— Siddhu Manchikanti (@SiDManchikanti) October 25, 2021