VIDEO: 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा '83' का Trailer, तेलुगू वर्जन में Ranveer Singh की आवाज बने Sumanth

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) काफी लंबे वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म ’83’ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च (Film ’83’ Trailer) हुआ है जिसे शेयर करते वक्त टीम इंडिया को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव (Kapil Dev) भावुक हो गए थे. इसी बीच अब इस फिल्म के ट्रेलर का तेलुगू वर्जन भी रिलीज हुआ है जिसे खुद डबिंग आर्टिस्ट से शेयर किया है. 83 के तेलुगू वर्जन तो अभिनेता सुमंत (Sumanth) ने जब किया है जिसे लाखों यूजर्स देख चुके हैं.

‘मल्ली रावा’ स्टार ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘आपने शायद नोटिस न किया हो शायद..पर मैं 83 के हिंदी ट्रेलर के तेलुगू वर्जन के लिए डबिंग करके और इसका एक छोटा सा हिस्सा बनकर खुश बहुत खुश हूं. इसी के साथ उन्होंने इसके ट्रेलर के वीडियो का लिंक भी शेयर किया… फिल्म 83 सिनेमाघरों में 24 दिसंबर, 2021 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हो रही है. इसे आप 3डी में भी देख सकेंगे.’

The incredible true story of the underdogs who pulled off the unthinkable!#83Trailer in Telugu Out Now: https://t.co/5t5K523W4q

83 RELEASING IN CINEMAS ON 24TH DEC, 2021, in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Also in 3D.#ThisIs83 pic.twitter.com/pH2nvfNrkc

