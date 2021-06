साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण करेंगे निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी के साथ काम, एक्टर के बर्थडे पर हुई बड़ी घोषणा

तेलुगू सिनेमा (Telugu Cinema) के दिग्गज एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण (Nandamuri Balakrishna) आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उनके फैंस और फिल्म जगत से जुड़े लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. नंदमुरी के जन्मदिन (Nandamuri Balakrishna Birthday) पर एक बड़ी खबर सामने आई है जो उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, नंदमुरी बालकृष्ण जल्द ही रवि तेजा (Ravi Teja) स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'क्रैक' (Krack) के निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी (Gopichand Malineni) के साथ एक फिल्म करने वाले हैं. ये फिल्म नंदमुरी की 107वीं फिल्म है इसलिए इसका नाम फिलहाल 'NBK107' रखा गया है.



टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक निर्देशक गोपीचंद (Gopichand) ने एक्टर के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्ट तैयार की है जो उनकी पहले की फिल्मों की ही तरह दमदार होगी. फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी. निर्देशक गोपीचंद ने ट्विटर पर आज नंदमुरी बालकृष्ण को जन्मदिन की बाधाई देते हुए इस बात की घोषणा की और एक अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा कि वो जल्द ही सेट पर सुपरस्टार नंदमुरी के साथ फिल्म शुरू करना चाहते हैं. फिल्म मैतरी मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही है.



Happy birthday to balaiah babu garu...eagerly waiting to meet you on sets soon sir..to feel the roar in live..#NBK107 @MythriOfficial @MusicThaman #HappyBirthdayNBK https://t.co/171NvSWZOk