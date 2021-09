Thalapathy Vijay और फेमस डायरेक्टर Vamshi Paidipally ने मिलाया हाथ, विजय की होगी 66 वीं फिल्म

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) अपने आने वाले प्रोजेक्ट #Thalapathy66 को लेकर चर्चा में हैं. इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विजय, तेलुगु फिल्ममेकर वामशी पेडिपल्ली (Telugu filmmaker Vamshi Paidipally) से जुड़ गए हैं. जैसे ही वामशी ने फिल्म से जुड़े अपडेट की घोषणा सोशल मीडिया पर किया, विजय के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई. हैशटैग थलापति विजय (#Thalapathy66) ट्रेंड करने लगा.

वामशी पेडिपल्ली (Vamshi Paidipally) ने एक्टर विजय (Actor Vijay के साथ ट्विटर (Twitter) पर फोटो शेयर किया. इस फिल्म को वामशी के होम बैनर एसवीसी (SVC) के तहत बनाया जाएगा. वहीं दिल राजू और शिरिष फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. वामशी को फिल्म ‘ओपिरी’, ‘येवडू’ और ‘महर्षि’ (‘Oopiri’, ‘Yevadu’ and ‘Maharshi’) सहित कई हिट तेलुगु फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है. डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली ने जो ट्विटर पर लिखा है उससे यह पता चलता है कि विजय के साथ, आनेवाली मेगा बजट की फिल्म उनके लिए क्या अहमियत रखती है. प्रोडक्शन हाउस ने भी फिल्म को लेकर ट्विट किया है.

#Thalapathy66… Sharing with you all an exciting update about my next film with The #Thalapathy @actorvijay Sir, Produced by #DilRaju garu & #Shirish garu under my home banner @SVC_official pic.twitter.com/R24UhFGNlW

— Vamshi Paidipally (@directorvamshi) September 26, 2021