HBD: जब The Family Man 2 फेम प्रियामणि के बिकिनी लुक को लेकर हुआ था विवाद, मोटी रकम लेने की उड़ी थी अफवाह!

'द फैमिली मैन' सीजन 2 (The Family Man Season 2) वेब सीरिज के रिलीज का दिन आखिरकार आ गया है. एक बार फिर श्रीकांत (Srikant) के रूप में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. 'द फैमिली मैन' (The Family Man) के पहले भाग में और अब 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) में मनोज बाजपेयी की पत्नी के रोल में साउथ इंडिया की दिग्गज एक्ट्रेस प्रियामणि (Priya Mani Raj) नजर आ रही हैं. आज एक्ट्रेस प्रियामणि का जन्मदिन (Priyamani Birthday) भी है. इस मौके पर उनके फैंस उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. प्रियामणि (Priyamani) ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई सफल फिल्मों में काम किया है. जितना लोग उनके अभिनय के मुरीद हैं, उतना ही, लोग उनके लुक्स के भी दीवाने हैं. अधिकतर फिल्मों में सिंपल और नॉन ग्लैमरस रोल करने वाली प्रियामणि की लाइफ में एक कॉन्ट्रोवर्सी ग्लैमर को लेकर है जब वो बड़े पर्दे पर बिकिनी में नजर आई थीं.



फिल्म द्रोणा में दिखा था प्रियामणि का बिकिनी लुक



हम बात कर रहे हैं तेलुगू फिल्म 'द्रोणा' (Drona) में एक्ट्रेस के दिलकश अंदाज की. साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'द्रोणा' में एक्ट्रेस प्रियामणि अपने सबसे बोल्ड और हॉट लुक में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके बिकिनी लुक (Priyamani Bikini Look) वाले अवतार ने तहलका मचा दिया था. फिल्म में उनके अपोजिट फेमस एक्टर नितिन (Nithiin) लीड रोल में थे. इस फिल्म में नितिन और प्रियामणि (Nithiin Priyamani) के रोमांस की भी खूब चर्चा हुई थी. यूं तो फिल्म बड़े पर्दे पर बुरी तरह से पिट गई थी लेकिन फिल्म में प्रियामणि के बिकिनी लुक पर विवाद खड़ा हो गया था जिसके बाद एक्ट्रेस प्रियामणि को लेकर एक बड़ी अफवाह भी उड़ने लगी थी. कई लोगों ने ये दावा किया था कि एक्ट्रेस प्रियामणि ने फिल्म 'द्रोणा' में बिकिनी (Bikini) पहनने के लिए भारी रकम मेकर्स से ली थी. नहीं तो वो बिकिनी पहनने के लिए तैयार नहीं थीं.



'द्रोणा' फिल्म से प्रियामणि की फोटो

हाल ही में टॉलीवुड डॉट नेट एंटरटेनमेंट वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर डीएस राव (DS Rao) ने इस अफवाह को लेकर सच का खुलासा किया. प्रोड्यूसर डीएस राव ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है. इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रियामणि ने फिल्म में बिकिनी पहनने के लिए ज्यादा रुपये चार्ज किए थे. डीएस राव ने बताया कि प्रियामणि ने फिल्म में बिकिनी पहनने के लिए तभी हां किया जब उनसे ये वादा किया गया कि फिल्म में अकेले उनके ऊपर आधारित एक पूरा गाना होगा.



'द फैमिली मैन' से बॉलीवुड में मिली बड़ी सफलता



साल 2019 में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सिरीज 'द फैमिली मैन' में प्रियामणि के रोल को बहुत सराहना मिली. शरद केलकर (Sharad Kelkar) और मनोज बाजपेयी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. अब आज 'द फैमिली मैन 2' को रिलीज किया गया है और इसमें भी प्रियामणि के रोल को काफी पसंद किया जा रहा है. कुछ वक्त पहले ही सीरीज का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जिसमें साउथ एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी भी नजर आ रही हैं.