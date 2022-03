तेलुगू प्रोड्यूसर ने सिर्फ 3.55 करोड़ रुपए में बनाई The Kashmir Files, PM Modi ने की डायरेक्टर के साहस की तारीफ

The kashmir files: इन दिनों सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files Movie) खूब ट्रेंड कर रही है जिसकी वजह से तेलुगू प्रोड्यूसर विवेक अग्रिहोत्री (Vivek Agnihotri) भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. चूंकि ये फिल्म छोटे बजट की है जिसकी किसी बड़े मंच पर प्रमोशन भी नहीं किया गया, बावजूद इसके ये खूब चर्चा में हैं. फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान के कई सारे वीडियोज सामने आए जिसमें मूवी देखने के बाद दर्शक बेहद इमोशनल दिखे. फिल्म में अहम रोल प्ले करने वाले एक्टर दर्शन कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग इसे देखकर बाहर आने के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं. साथ ही फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. फिल्म की देशभर के लोग खूब तारीफ कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसे सराहा है.

What comes frm the Heart ❤️ touches d heart ❤️Presenting #TheKashmirFiles

It’s your film now.❤️@vivekagnihotri @AnupamPKher @ZeeStudios_ #PallaviJoshi pic.twitter.com/E8hE5O05zH

— Darshan Kumaar (@DarshanKumaar) March 11, 2022