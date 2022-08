30 करोड़ के बजट से बनी धनुष की 'Thiruchitrambalam' ने Box Office पर तोड़े कई रिकॉर्ड, जानिए टोटल कलेक्शन

Thiruchitrambalam Box Office Collection: धनुष और नित्या मेनन स्टारर ‘थिरुचित्राम्बलम’ दुनिया भर के लोगों का दिल जीत रही है. 18 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिसपर 10 करोड़ रुपए की कमाई कर शानदार ओपनिंग की थी. हाल ही में इसकी 4 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आई है, जिससे जानकार मानते हैं कि अभी इसे कोई दूसरी फिल्म टक्कर नहीं दे सकेगी. 30 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म के आगे बॉलीवुड की बिग स्केल पर बनी फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’, अक्षय कुमार की ‘रक्षा बंधन’ और तापसी पन्नू की ‘दोबारा’ भी नहीं टिक सकीं. साथ ही इसने अपनी ही इंडस्ट्री की तेलुगू फिल्म ‘कार्तिकेय 2’ को भी जबरदस्त टक्कर दी है.

Thiruchitrambalam फिल्म को समीक्षकों और प्रशंसकों ने समान रूप से पसंद किया है. फिल्म न सिर्फ दक्षिण राज्यों बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है. मिथरन जवाहर निर्देशित फिल्म ने बीते दिन तक 38 करोड़ रुपए की कमाई थी और 4 दिन में इसने दुनियाभर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, फिल्म को महज 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है जिसने अपनी लागत से लगभग दोगुनी रकम हासिल कर ली है. फिल्म के शो तमिलनाडु की 300 और दुनिया भर के 600 से अधिक सिनेमाघरों में हाउसफुल जा रहे हैं.



मूवी ट्रैकर रमेश बाला के अनुसार, थिरुचित्राम्बलम घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘धनुष का राज #थिरुचित्रम्बलम ने WWW बॉक्स ऑफिस पर 4 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में 50 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है. इसने ऑस्ट्रेलिया बॉक्स ऑफिस पर ₹82.50 लाख का बिजनेस किया है.’

. @dhanushkraja ‘s #Thiruchitrambalam has grossed more than ₹ 50 Crs+ at the WW Box Office for the 4-day Opening weekend.. 🔥

— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 22, 2022