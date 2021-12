Sidharth Malhotra की हीरोइन बनेंगी साउथ इंडियन एक्ट्रेस Raashi Khanna, करण जौहर ऐसे कराया एक्ट्रेस का परिचय

साउथ इंडियन एक्ट्रेस राशि खन्ना (Raashi Khanna) इन दिनों एक साथ 5 फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं जिनमें से एक हिंदी मूवी भी है जिसका टाइटल ‘योद्धा’ (Yodha) है. एक्ट्रेस ने अब इसकी टीम में शामिल होने ऑफीसियली अनाउंसमेंट कर दिया है. बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) इस फिल्म के लीड एक्टर हैं जिनके अपोजिट में दिशा पाटनी (Disha Patani) नजर आएंगी जबकि राशि खन्ना भी अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगी. राशि खन्ना की ये दूसरी हिंदी फिल्म होगी और इससे पहले जॉन अब्राहम (John Abraham) स्टारर ‘मद्रास कैफे’ में दिखी थीं. फिल्म में राशि ने जॉन के साथ काफी बोल्ड सीन दिए थे और उनके अभिनय को भी उत्तर भारत के लोगों ने खूब सराहा था.

योद्धा के लिए खुश हैं राशि खन्ना

योद्धा का निर्देशन सागर अंब्रे (Sagar Ambre) और पुष्कर डी झा साथ मिलकर कर रहे हैं. फिल्म का निर्माण करण जौहर (Karan Johar) के धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Productions) के बैनर तले किया जा रहा है जिसमें अपूर्व मेहता और शशांक खेतान का भी सहयोग है. योद्धा को लेक राशि खन्ना ने कहा, ‘मैं इसे प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड हैं. मैं इसका ऐलान करते हुए काफी खुश हूं कि मैं योद्धा की टीम को ज्वाइन करूंगी. हम 11 नवंबर 22 को फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार हैं.’ इस कैप्शन में अभिनेत्री ने डिजी सिंबल वाला इमोजी भी जोड़ा.

I am extremely honoured & excited to announce that I will be joining team #Yodha , We’re ready, see you in cinemas on 11th November, 2022. 💫 @karanjohar @apoorvamehta18 #ShashankKhaitan @SidMalhotra @DishPatani #SagarAmbre #PushkarOjha @DharmaMovies pic.twitter.com/6OYANBPLqQ

करण जौहर ने ऐसे कराया राशि का परिचय

राशि को लेकर प्रोड्यूसर करण जौहर ने ‘प्रति रोजू पंडगे’ (Prati Roju Pandag) अभिनेत्री का परिचय देते हुए लिखा, ‘उसका स्पार्क यानी चिंगारी और मासूमियत लाना #योधा टीम के लिए राशी खन्ना है! (sic).’ जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ​​​​ने ‘ज्यो अच्युतानंद’ (Jyo Achyutananda) की सुंदरता को एक शानदार फीमेल लीड के रूप में उन्हें इंट्रोड्यूस कराया.

Excited to have our stunning female lead of #Yodha!🔥, Raashii Khanna on board.

Get Ready, we are coming to theatres near you on 11th November, 2022.@karanjohar @apoorvamehta18 #ShashankKhaitan @DishPatani @RaashiiKhanna_ #SagarAmbre #PushkarOjha @DharmaMovies pic.twitter.com/JYqzFdzims

— Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) December 18, 2021