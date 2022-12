VIRAL VIDEO: एयर होस्टेज और पैसेंजर की लड़ाई पर अभिनव शुक्ला ने किया रिएक्ट, बोले- भारतीय केबिन क्रू सबसे...

मुंबई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर टीवी एक्टर और ‘बिग बॉस 14’ फेम अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) प्रतिक्रिया दी है. यह वायरल वीडियो एक हवाई जहाज में एक पैसेंजर और एयर होस्टेज के बीच झगड़े का है. अभिनव ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है, जोकि खूब चर्चा बटोर रहा है. अभिनव ने वायरल वीडियो पर रिएक्ट करते हुए क्रू मेंबर का सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रू पूरी दुनिया के क्रू मेंबर्स में सबसे ज्यादा विनम्र होते हैं. साथ ही उन्होंने एयर होस्टेज से लड़ने पैसेंजर को भी नसीहत दी है.

अभिनव शुक्ला ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैंने दुनिया भर की यात्रा की है, सभी एशियाई और विशेष रूप से भारतीय केबिन क्रू सबसे विनम्र होते हैं! कृपया अपना भोजन पहले से बुक कर लें, यह हवाई जहाज़ है, न कि एक उड़ने वाला रेस्तरां और दोस्तों प्लीज अपना भोजन किसी ऐसे को दें, दो बहुत भूखा है. केबिन क्रू आपका नौकर नहीं है, उन्हें आपात स्थिति में आपको बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है!”

अभिनव शुक्ला के इस ट्वीट पर लोगों ने रिएक्शन देते हुए सहमति जताई है. एक यूजर ने लिखा, “सहमत हूं, अंतरराष्ट्रीय केबिन क्रू के साथ अजीबोगरीब घूरने या असभ्य होने और यहां तक ​​कि फूड बॉक्स को बाहर फेंकने के कुछ अनुभव हुए हैं जैसे कि हम कैच-कैच खेल रहे हों, लेकिन भारतीय केबिन क्रू के साथ कोई अप्रिय अनुभव नहीं था.”

@IndiGo6E such unprofessional behaviour was not expected.

You should add some extra training’s before adding such short tempered and incompetent employee.

This lady was on the Job not the passenger. #Indigo | #indigoairhostess pic.twitter.com/IQgv5q9gkZ

— Sunil Singh Bora (@sunilsinghbora) December 21, 2022