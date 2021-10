विशाल आदित्य सिंह ने मधुरिमा तुली पर निकाली भड़ास, तो निया शर्मा ने कहा- ‘सताया हुआ आदमी’

नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) और उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा (Genelia D’Souza) अपने नए शो को लेकर इन दिनों बेहद चर्चा में हैं. अपने दिलचस्प कॉन्सेप्ट की वजह से “लेडीज वर्सेस जेंटलमैन” (Ladies Vs Gentlement) शो दर्शकों का फेवरेट बन चुका है. शो में अब तक कई सेलिब्रिटी हिस्सा ले चुके हैं. शो के माध्यम से स्टार्स अपने करियर और लाइफ से जुड़ी बातों का खुलासा भी करते हैं. इस शो के लेटेस्टे प्रोमो में एक्टर विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) और निया शर्मा (Nia Sharma) नजर आ रही हैं. विशाल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मधुरिमा तुली (Madhurima Tuli) का नाम लिए बगैर उन पर कटाक्ष करते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं निया शर्मा भी बातों-बातों में कह रही हैं कि उन्होंने विशाल को बहुत सताया है.

इस शो में मर्द और औरत के बीच विचारों के अंतर को लेकर सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे ही एक सवाल के जवाब में विशाल आदित्य सिंह कहते हैं- “एक मर्द प्वाइंट ए से प्वाइंट बी तक बात करता है, मगर एक औरत प्वाइंट ए से छोटी ए, फिर छोटी बी, फिर बड़ी बी तक बात करती हैं. ऐसे कौन बात करता है.” विशाल की बात सुनने के बात निया शर्मा उनसे कहती हैं, ‘विशाल तुम कितने सताए हुए हो’. इस पर एक्टर करते हैं ‘बहुत’. बात को आगे बढ़ाते हुए निया कहती हैं, “तुमने कितने क्लेश देखें अपनी जिंदगी में”? फिर विशाल बेधड़क कहते हैं, “मेरा क्लेश तो इंडियन टेलीविजन पर आया है, मालूम है न आपको”

विशाल सिंह और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ‘बिग बॉस 13’ में भाग लिया था. शो के दौरान दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी. मधुरिमा ने विशाल की फ्राइंग पैन से पिटाई कर दी थी. इसी घटना को याद करते हुए निया शर्मा कहती हैं, ‘इसे मैन बीटर मिल गई थीं, जिसने इसे सिर्फ दुख ही दिया है.’ इस पर विशाल जवाब देते हैं, “ऐसी महिलाएं होती हैं, आपको पता है ना… मेरी कुंडली में वैसी मिल गई…सॉरी..”

प्रोमो को देखकर विशाल आदित्य सिंह, मधुरिमा तुली और निया शर्मा के फैंस कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं, साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

This ‘kalesh’ talk between @vishalsingh713 and @Theniasharma has got us going ​

How about you?​

To know the whole story, watch #LadiesVsGentlemen Season 2, streaming for FREE on your #FlipkartApp.​@princenarula88 @iamkamyapunjabi @riteishd @geneliad #FlipkartVideo pic.twitter.com/RNgEeretCp

— Flipkart Video (@FlipkartVideo) October 23, 2021