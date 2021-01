शादीशुदा एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ से शादी करना चाहता था फैन, पति शोएब इब्राहिम ने दिया जबरदस्त जवाब

टीवी के जाने-माने एक्टर शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. वो अपने फैंस के बीच चर्चा में बने रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करते दिख जाते हैं. हाल ही में उन्होंने Ask Me Anything सेशन से नए साल की शुरुआत की. इस सेशन के दौरान उन्होंने फैंस के कई दिलचस्प सवालों का जवाब दिया. इस बीच एक फैन (Fan) ने एक अजीबो-गरीब ख्वाहिश उनके सामने रख दी, इस फैन ने उनकी पत्नी दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) से शादी की इच्छा जाहिर की. वहीं ये सुनकर शोएब ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए.दरअसल, शोएब इब्राहिम ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर फैंस को बातचीत के लिए इनवाइट किया. उन्होंने लिखा- आज के दिन तो गपशप बनती है, चलिए पूछिए... इस पर फैंस ने शोएब से कई दिलचस्प सवाल किए. इन सभी को शोएब ने जवाब दिया और अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर भी किया. वहीं शोएब ने इंस्टा स्टोरी पर एक ऐसे फैन को भी जवाब दिया, जिसने पूछा- दीपिका से पूछिए मुझसे शादी करने के लिए.इस पर शोएब ने जवाब देते हुए लिखा- 'भाई इस जन्म में तो मेरी हो चुकी है. अगर अगला जन्म होता है तो कुछ अच्छे कर्म करना तब दीपिका जैसी इंशाहअल्लाह कोई मिल जाएगी. क्योंकि दीपिका तो तब भी मेरी ही होगी'. शोएब द्वारा दिया गया ये जवाब फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया है.बता दें कि शोएब सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और अकसर अपनी पत्नी दीपिका कक्कड़ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते और प्यार भरी तस्वीरें शेयर करते दिखाई दे जाते हैं. दीपिका के सोशल मीडिया एकाउंट पर भी फैमिली टाइम की झलक देखने को मिलती है.