'अनुपमां' और 'अनुज' ने रीयूनियन पर आखिर ऐसा क्या किया जो दीवाने हो गए फैन, ट्विटर पर हुए ट्रेंड

मुंबईः टीवी सीरियल ‘अनुपमां (Anupamaa)’ इन दिनों सभी का पसंदीदा शो बना हुआ है. तभी तो टीआरपी चार्ट में भी यह हमेशा अव्वल रहता है. शो को दर्शकों के बीच नंबर वन बनाए रखने में मेकर्स भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे. ‘वनराज’ से तलाक के बाद ‘अनुपमा (New Entry In Anupamaa)’ अब अलग ही अवतार में नजर आ रही है. इस बीच शो में एक और धमाकेदार एंट्री हुई है. जिससे दर्शकों के बीच खलबली मच गई है. यही नहीं, सोशल मीडिया (Social Media) पर भी अनुपमा ट्रेंड में बना हुआ है.

दरअसल, हाल ही के एपिसोड में अनुपमा में ‘अनुज कपाड़िया’ की एंट्री हुई है. शो में यह किरदार एक्टर गौरव खन्ना निभा रहे हैं. शो में अनुज कपाड़िया वह शख्स है, जो एक बिजनेसमैन है और अनुपमा से उसके कॉलेज के दिनों से प्यार करता है और आज भी उसके इंतजार में है. यानी 25 सालों से अनुज कपाड़िया, अनुपमा के इंतजार में है. शुरुआत में दर्शक गौरव खन्ना और रुपाली गांगुली की जोड़ी को लेकर कन्फ्यूज थे.

प्रोमो देखने के बाद दर्शकों का कहना था कि रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना की जोड़ी कुछ खास नहीं लगेगी, क्योंकि गौरव रुपाली से उम्र में छोटे लग रहे हैं. लेकिन, रीयूनियन पार्टी में जिस तरह से अनुपमा ने अनुज कपाड़िया के साथ ठुमके लगाए, उसे देखने के बाद दर्शक भी हैरान हैं और अब इस बात को लेकर क्रेजी हुए जा रहे हैं कि कब अनुज कपाड़िया अनुपमा को अपने दिल की बात कहेगा और अनुपमा अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी. देखें यूजर्स के कमेंट-

The way he is admiring her and is appreciative of her talent❤ #Anupamaa pic.twitter.com/ZObDPteL1B

this was one of my fav dance steps , they were so good and the mirroring#Anupamaa https://t.co/hp0koOsoTk

