KBC 14 के सेट पर BTS! अमिताभ बच्चन को समझ आया K-Pop का मतलब

मुम्बई. कोरियन पॉप बैंड बीटीएस (K-pop band BTS) ‘कौन बनेगा करोड़पति 14’ (Kaun Banega Crorepati) के लेटेस्ट एपिसोड में चर्चित रहा. इससे पहले कि आप सोचें कि​ यह बैंड केबीसी में कब आया? तो आपको बता दें कि बीटीएस शो में एक सवाल का हिस्सा था. जैसे ही बीटीएस से जुड़ा सवाल शो में पूछा गया तो इस के-पॉप बैंड की चर्चा शुरू हो गई. शो के होस्ट अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी बीटीएस से प्रभावित दिखे और उन्होंने इस बैंड से जुड़ी जानकारी हासिल की.

‘कौन बनेगा करोड़पति’ में सभी तरह के सवालों को शामिल किया जाता है. चूंकि साउथ कोरियन बैंड (South Korean pop band) बीटीएस इन दिनों म्यूजिक की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित है इसलिए इससे जुड़ा सवाल हाल ही शो में पूछा गया. शो में आई एक डेंटिस्ट प्रतिभागी से अमिताभ ने 5 हजार का जो सवाल पूछा वह बीटीएस से जुड़ा था. बीटीएस एशिया के किस हिस्से से संबंध रखता है, इस पर सवाल पूछा गया था. प्रतिभागी ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया ‘साउथ कोरिया’.

A QUESTION RELATED TO BTS ASKED ON ONE OF THE MOST VIEWED INDIAN SHOWS “KBC” LIKE PEOPLE FROM EVERY AGE GROUP WATCH THIS OMG. BTS IN INDIAN TEXTBOOKS SUPER SOON TO AKJAKSKS pic.twitter.com/tFKC7GrFj2

