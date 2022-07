Koffee With Karan 7 : क्या चंकी पांडे ने बेटी अनन्या के बॉलीवुड डेब्यू के लिए दिए थे पैसे? एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे (Ananya Panday) उन एक्ट्रेसेज में से हैं, जिन्होंने काफी कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक तगड़ी पहचान बनाई है. अनन्या ने साल 2019 में फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया था, जिसके लिए ऐसी खबरें सामने आई थीं कि चंकी पांडे (Chunky Panday) ने बेटी के बॉलीवुड डेब्यू के लिए पैसे दिए थे. ऐसे में अब करण जौहर (Karan Johar) के शो ‘कॉफी विद करण 7’ (Koffee With Karan 7) में अनन्या ने इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘कॉफी विद करण’ का प्रोमो रिलीज किया गया है. इस प्रोमो में शो के एपिसोड्स के छोटे-छोटे क्लिप्स दिखाए गए हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई छोटे-बड़े सेलेब्रिटीज नजर आ रहे हैं. इस प्रोमो के ही एक क्लिप में करण जौहर अनन्या पांडे से पूछते नजर आ रहे हैं कि ‘आपने अपने पिता के बारे में सबसे मजेदार रूमर कौनसा सुना है? इस पर अनन्या कहती हैं, “यही कि मेरे पापा ने मेरे डेब्यू के लिए पैसे दिए थे, जबकि सब जानते हैं कि मेरे पापा को पैसे खर्च करना पसंद नहीं है.”

