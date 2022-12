मुंबई: ‘ब‍िग बॉस 16′(Bigg Boss 16) के चर्चित कंटेस्‍टेंट अंकित गुप्‍ता (Ankit Gupta) रविवार को शो से बाहर हुए थे. घर से बेघर होते ही अंकित ने कई वीड‍ियो इंटरव्यू दिए. इन्हीं इंटरव्यू के चलते वह सवालों के न‍िशाने पर आ गए थे. हाल ही में एक्टर का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें उनके पीछे होटल बेड पर एक लड़की नजर आई थी. अंकित पर तरह-तरह के सवाल उठाए गए लेकिन अब उस लड़की का खुलासा हो चुका है, आखिर वीडियो में नजर आ रही वह लड़की कौन थी.

इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर अंकित लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस से बाहर आते ही उन्हें वापस लाने की मांग की जाने लगी. अब कुछ समय से अंकित गुप्ता अपनी एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. लोग प्रियंका और अंकित के रिश्ते पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि वीडियो में नजर आ रही लड़की अंकित के साथ है तो प्रियंका और अंकित के रिश्ते का सच क्या है.

Just look at the background a girl is on #AnkitGupta bed in hotel room

Pichy to dekho kon hy wo#MCStan #ShivThakare #ShivStan #AbduRozik #SumbulTouqeerKhan #BB16 #biggboss #biggboss

EVICT SAJID NOW pic.twitter.com/ZmZ7ZHuRU9

— Vicky Power (@VickyPower10) December 26, 2022