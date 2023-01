Anupama Serial: अनुपमा अनुज का इंटीमेट KISSING सीन देख फैंस हुए दंग, अब Video हुआ वायरल

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupamaa) की अनुज कपाड़‍िया और अनुपमा की जोड़ी टीवी की दुनिया की सबसे ज्‍यादा चहेती जोड़‍ियों में से एक है. इस जोड़ी के बीच की केम‍िस्‍ट्री, इनका साथ दर्शकों को खूब पसंद आता है. दर्शक अक्‍सर इस जोड़ी के बीच की केम‍िस्‍ट्री को लेकर बात करते रहते हैं और यही वजह है कि ये सीरियल ट्व‍िटर पर भी खूब ट्रेंड करता रहा है. सोमवार को एक बार फिर ये शो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड क‍िया और वजह है अनुज और अनुपमा के बीच शो में द‍िखाया गया इंटीमेट सीन (Anupama Anuj Initimate Kissing Scene). ये जोड़ी सीरियल में एक-दूसरे को Kiss करते हुए नजर आई और फिर क्‍या था, ‘MaAn’ के फैंस में हंगामा मच गया.

शो में अनुपमा और अनुज के बीच रोमांट‍िक सीन क्‍या सामने आया, चारों तरफ इन्‍हीं की बातें हो रही हैं. अनुपमा का कि‍रदार न‍िभाने वाली रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना के बीच फिल्‍माए गए एक ड्रीम सीक्‍वेंस में अनुपमा अपने अनुज के लिए रोमांट‍िक सरप्राइज की तैयारी करते हुए नजर आ रही है. इन्‍हीं तैयार‍ियों के ड्रीम सीक्‍वेंस में अनुपमा और अनुज के बीच KISSING सीन फिल्‍माया गया है.

इस क‍िस‍िंग सीन को देख ‘MaAn’ फैंस काफी खुश और एक्‍साइटेड हैं. कई लोग सोशल मीड‍िया पर इन दोनों के बीच की केम‍िस्‍ट्री की काफी तारीफ कर रहे हैं.

फैंस इस सीन पर काफी खुश हैं.

Her dreams ♥️

.

( Happy MaAn day .. Rg & GK ..#GauRup aka #MaAn they so freaking BEAUTIFUL & SIZZLING & HOTTEST & MAGICAL & everything ♥️ ) #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn pic.twitter.com/d2NlqqQvgV

— Marie rose (@mariarosey27) January 9, 2023