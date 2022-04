अनुपमा-अनुज का रोमांस देख थम गईं फैंस की धड़कने, 'लव मैरिज' के पहले ये देख फैंस हुए खुश

नई दिल्ली: ‘अनुपमा‘ में अनुपमा और अनुज की शादी का इंतजार इस टेलीविजन शो के हर फैन को है. सीरियल में शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है. इन सब के बीच, हालिया एपिसोड में ये लव बर्ड्स एक दूसरे का हाथ थामें रोमांस करते नजर आए. फैंस भी उनके साथ खो गए और सीरियल ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. अनुपमा और अनुज लोगों के पसंदीदा ऑन स्क्रीन कपल हैं और दोनों के बीच ये रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसे इंज्वॉय कर रहे हैं.

लेटेस्ट एपिसोज में अनुपमा, अनुप कपाड़िया के घर शादी की तैयारियों के बारे में बात करने के लिए जाती है. हालांकि, इससे पहले की घर के बाकी सदस्य बापूजी, किंजल,मुक्कु, समर, मामाजी, गोपी काका आते ये कपल अपने खास मोमेंट्स शेयर करते हैं. पहले अनुपमा अनुज के लिए चाय बनाती है और एक ही कप में दोनों चाय पीते हैं. दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बस ब्लश करने लग जाते हैं. बाद में अनुपमा कहती है कि ये उसका अरेंज मैरिज है और इसलिए उसकी भी कुछ आकांक्षाएं हैं.

लोग हुए खुश

‘अनुपमा’ के लेटेस्ट एपिसोड का यह सीन लोगों का दिल छू गया है और लोग एक बार फिर इस सीरियल से इंप्रेस हो गए हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. नेटिजन्स यह कह रहे हैं कि अनुपमा और अनुज प्यार की नई परिभाषा लेकर आए हैं और कपल गोल्स सेट कर रहे हैं. अनुज का 26 सालों का इंतजार खत्म हुआ और अनुपमा जल्द ही अनुज से शादी कर लेगी. जो लोग इस सीरियल के बारे में अधिक नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि यह टीवी का सबसे पॉपुलर शो में से एक है.

