TRP में नंबर-1 बनने के बाद 'अनुपमा' को लेकर ट्विटर पर छाए मजेदार मीम्स

मुंबई: टीवी शो ‘अनुपमां’ (Anupamaa) के नए एपिसोड में रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) को अपना जलवा दिखाने का मौका मिला. शो में शादी के दिन वनराज मंडप से गायब हो गया और इसके पीछे काव्या को अनुपमा का हाथ होने का शक है. मदालसा शर्मा यानि काव्या को सुनाते हुए शानदार डायलॉग डिलेवरी कर फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया. ट्वीटर पर इस शो को लेकर जमकर तहलका मचा हुआ है.



अपनी शादी के दिन मंडप से वनराज के गायब होने पर काव्या को लगता है कि वनराज के इस तरह से गायब होने के पीछे अनुपमा और उसके परिवार का हाथ है. इसलिए काव्या शाह फैमिली और अनुपमा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की धमकी देती है. धमकी सुनकर अनुपमा आपे से बाहर हो जाती है. अनुपमा काव्या का हाथ पकड़ कर कहती है ये सिलबट्टे पर मसाला पीसने वाले हाथ हैं जो खाना बनाना भी जानते हैं और सबक सिखाना भी यह सुनकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.



This #UnseenHighlight is getting us on the edge of our seat and we can't wait to know more! Kya aap bhi aaj ka episode dekhne ke liye excited hain?@sudhanshu1974 @therupali#Anupama, Somvaar se Shanivaar, raat 10 baje, StarPlus aur Disney+ Hotstar par: https://t.co/BV4e7yLLyj pic.twitter.com/i0v5XT2i0Z