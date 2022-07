Anupamaa Promo Video: कोमा में पहुंचा अनुज, अनुपमा ने खाई ठीक करने की कसम, शो में आए Twist से फैंस नाराज

टीवी का सबसे पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ को काफी पसंद किया जाता है. यह हर हफ्ते टीवी टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना रहता है. लोग रूपाली गांगुली के किरदार अनुपमा के साथ-साथ गौरव खन्ना द्वारा निभाए गए अनुज कपाड़िया को भी काफी पसंद करते हैं. शो में अनुज और अनुपमा की बॉन्डिंग और उनके मैच्योर रोमांस को पसंद करते हैं. हाल ही में, हमने शो में देखा कि वनराज और अनुज के झगड़े के बाद अनुपमा को शाह हाउस में प्रवेश नहीं करने की शपथ लेते देखा. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेकर्स कोई बड़ा ट्विस्ट लेकर आएंगे.

सोशल मीडिया पर शो का एक प्रोमो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता कि अनुज कोमा में पहुंच गया है. इसका हिंट पहले ही दिया गया था, पिछले कई एपिसोड में अनुपमा को चिंता हो रही थी अनुज के साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसे लेकर ऑडियंस काफी नाराज थी. ऑडियंस के बीच कयास लगने लगे थे कि अनुज शो को छोड़ देंगे. लेकिन नए प्रोमो में अनुज को कोमा में दिखाया गया है.

एक फैन अनुपमा का नया प्रोमो शेयर किया है. इसमें छोटी अनु भी आती है और अपनी मां से पूछती है कि क्या अनुज कभी नहीं उठेगा. इस पर वह अनुज से कहती है कि वह और छोटी अनु दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं. प्रोमो में अनुज पहले आईसीयू के बेड पर और बाद में व्हीलचेयर पर भी दिखता है, और अनुपमा दुनिया के कहने के बावजूद उसे अपने पैरों पर वापस लाने की कसम खाती है.

Is this woman empowerement called?

Then in this world no woman can get empower without sacrifing her happiness!!

So bad.. Not at all done😭😭

The man who brought freshness n trp another level of this show did so bad to him😡😡#Anupamaa #AnujKapadia #GauravKhanna https://t.co/gwDB87xFKs

— Monika Lath (@monikalath4) July 30, 2022