BB 15: राकेश बापट के जाने से दुखी शमिता शेट्टी को देंगे विशाल कोटियन धोखा, VIDEO से खुला राज

मुंबई: शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के ब्वॉयफ्रेंड राकेश बापट (Raqesh Bapat) ने तबीयत बिगड़ने की वजह से ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) का घर छोड़ दिया था. इससे सबसे ज्यादा तकलीफ शमिता शेट्टी को हुई थी, लेकिन विशाल कोटियन (Vishal Kotian) इस पूरी घटना से काफी खुश दिखे. सोशल मीडिया पर ‘बिग बॉस 15’ का एक वीडियो (Bigg Boss 15 Video) वायरल हो रहा है, जिसमें शमिता रोती हुई नजर आ रही हैं, जबकि विशाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वे शमिता की स्थिति को देखकर मुस्कुरा रहे हैं.

वीडियो की शुरुआत में सलमान घरवालों को बताते हैं कि राकेश घर से जा चुके हैं और वे लौटकर नहीं आएंगे, जिसे सुनकर शमिता को शॉक लगता है और वे मायूस हो जाती हैं. वे राकेश के लिए रोती हैं, पर विशाल को इसमें नया मौका नजर आता है. वे खुश होते हैं और कहते हैं कि आज उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है और बताते हैं कि राकेश का जाना उनके लिए अच्छा है.

करण, विशाल की बातों पर हैरानी जताते हैं. वे कहते हैं, ‘वह तुझे भाई मानती है और तेरे लिए स्टैंड लेती है.’ लेकिन, विशाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वे कहते हैं कि गेम अपनी जगह है और रिश्ता अपनी जगह.

This woman @ShamitaShetty is one of the most straight forward & good humans i have met. She isn’t perfect but her imperfections also are mostly due to her love for her loved ones. #shamitashetty stay strong ️ #karankundra just so proud yet again @kkundrra #BiggBoss15 pic.twitter.com/bgycU4tY6D

— Vikas Gupta (@Iam_VikasGupta) November 15, 2021