कपिल शर्मा के कमबैक पर भारती सिंह ने दिया रिएक्शन, बोलीं- 'लोगों को लगता था कि शराब की लत...'

भारती सिंह कई सालों से कपिल शर्मा (Bharti Singh Kapil Sharma Friendship) की काफी अच्छी दोस्त हैं. दोनों साथ में कई बार काम किया है. भारती पिछले कई सालों से द ‘कपिल शर्मा शो’ में दिखाई दे रही हैं. कपिल ने जब नेटफ्लिक्स स्पेशल शो ‘कपिल शर्मा: आई एम नॉट डन येट’ (Kapil Sharma: I’m Not Done Yet) में परफॉर्म किया, तब भारती बतौर फैमिली मेंबर उनके शो में शामिल हुईं. भारती ने हर सुख-दुख में कपिल का साथ दिया और अब उन्होंने खुलासा किया कि कपिल ने बेहतरीन हिम्मत दिखाते हुए अपनी योग्ताओं के दम पर वापसी की है.

भारती सिंह इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी (Bharti Singh Pregnant) को एन्जॉय कर रही हैं. भारती और हर्ष लिम्बाचिया पहली बार पैरेंट्स बनने को लेकर खूब एक्साइटेड हैं. हाल ही में आरजे सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में के दौरान भारती को डेयरिंग क्वैलिटी वाले सेलेब्स के नाम बताए गए और उन्हें किसी एक को चुनने के लिए कहा गया. भारती ने कपिल शर्मा को चुना

कपिल शर्मा की शराब पीने की समस्या

भारती सिंह (Bharti Kapil Comedy) कभी भी कपिल शर्मा की तारीफ करने से नहीं कतराती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग थे जो सोचते थे कि कपिल की शराब पीने की समस्या की वजह से फिनिश हो गया. लेकिन कपिल ने वापसी की और शानदार तरीके से कैसे! भारती ने आगे कहा, “कपिल ने कभी हार नहीं मानी. उनके जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.”

कपिल शर्मा ने अपने दम पर शो चलाया

भारती सिंह (Bharti Singh) ने आगे कहा, “लोगों ने कहा था, ‘खत्म, अब ये खत्म, नशे पे पड़ गया, अब कॉमेडी खत्म.’ लेकिन आज भी वह अपने दम पर एक शो चला रहे हैं और चाहे अमिताभ बच्चन हों, शाहरुख खान हों या फराह खान, हर कोई चाहता है. द कपिल शर्मा शो में आने के लिए.” बता दें कि कपिल कुछ वक्त तक के लिए शराब की लत में पड़ गए थे.

कपिल शर्मा ने शराब छुोड़ने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया

साल 2018 में बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, कपिल शर्मा (Kapil Sharma Dringking Problem) ने शराब से लत छुड़वाने के लिए बैंगलोर के एक आयुर्वेदिक आश्रम में भर्ती हुए थे. कपिल इससे पहले भी डिप्रेशन से जूझने की बात कह चुके हैं.

Tags: Bharti Singh, Kapil sharma