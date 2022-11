Viral Video: अब्दु रोजिक कभी घर खर्च के लिए सड़क पर गा कर कमाते थे पैसे, अब नहीं है धन की कमी

मुंबई: ‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) के कंटेस्टेंट अब्दु रोजिक (Abdu Rozik) के बारे में लोग जानने के लिए बेताब रहते हैं. तजाकिस्तान के रहने वाले अब्दु जब से बिग बॉस के घर में आए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं. पहले पहल तो ऐसा लगा कि कोई बच्चा घर के अंदर आ गया है लेकिन बाद में पता चला जिसे लोग छोटा बच्चा समझ रहे हैं वह तो दुनिया भर में फेमस इंसान हैं. अब्दु आज लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में काफी मुश्किल भरा समय भी देखा है. अब्दु के मुफलिसी के दिनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अब्दू रोजिक का बचपन काफी मुश्किल भरा था. आर्थिक तंगी के चलते अब्दु ने सड़कों पर गा कर पैसे कमाए थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अब्दु फलों की दुकान के आगे खड़े होकर गाना गा रहे हैं और लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं.

#AbduRozik an inspiration for everyone. From nowhere to Everywhere. pic.twitter.com/y6dzC0lGho

— The Khabri (@TheKhabriTweets) November 3, 2022