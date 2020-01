Bigg Boss 13: सलमान खान पर हिमांशी खुराना ने लगाया ये बड़ा आरोप, बोलीं- वो सब ड्रामा था...

View this post on Instagram



Lookat this filthy women..She is saying @BeingSalmanKhan me jo bartan dhoya the wo drama tha And she said 630 crores liye hain #SalmanKhan ne @ColorsTV se to itna to karega hi She is such a shameless women Exclusive only on @biggboss13_salman @ & Never miss un update Exclusive News & leakages only Here Like Comment Share ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #biggboss13 #bb13 #biggboss #artisingh #shehnaazgill #ShefaliBagga #asimRiaz #MahiraSharma #ParasChhabra #AbuMalik #SidharthShukla #Devoleena #Devoleenabhattacharjee #DaljeetKaur #RashamiDesai #beingsalmankhan #weekendkavaar #hinakhan #dipikakakar #khatrakhatrakhatra #mrkhabri_official #Vishaladityasingh #colorstv #voot #Hindustanibhau, #Shefalijariwala #HimanshiKhurana #Arhaankhan #biggboss_tak