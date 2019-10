Bigg Boss 13: घर से बेघर हुए सिद्धार्थ डे ने दिखाए अपना घाव, Video Viral

Loading...



View this post on Instagram



He is frustrated.... Saying ki Asim is dogla and shehnaaz is sabse badi nautanki... . . . . . . . ... . ....#devoleenabhattacharjee #rashmidesai #rakhisawant #biggboss13 #biggboss #colorstv #viacom18 #bb13 #nehapendse #sreesanth #shilpashinde #hitentejwani #hinakhan #srishtirode #anupjalota #jasleenmatharu #dipikakakar #karanvirbohra #rohitsuchanti #mtvroadiesrealheroes #kbc #superstarsinger #ranumondal #nachbaliye9 #devoleena #DAYANANDSHETTY #siddharthshukla #asimriaz #shehnaazkaurgill