If this is not Harrassment than What is. You can clearly see this Abuser thukla put his leg on her stomach and twisting her hands. No sane woman would tolerate such humiliation on national Telivision. @BiggBoss @ColorsTV @mnysha #BB13 #BiggBoss13 #BiggBoss pic.twitter.com/R7ISMYyuCl

— Raaz Bani Rahe ( MUFC ) (@KeepItRaaaz) January 6, 2020



What the hell being shown on National Television in the name of entertainment. Imagine what kind of impact of this will be on young innocent minds. Isn't it harassment..... ?!!

— Anand (@i_NAnand) January 7, 2020



This is not entertainment- its clear violence, harassment & torture of a helpless woman on LIVE TV show. This artist should be punished for such act. @BeingSalmanKhan you must not endorse such treatment to a woman! #BiggBoss13 pic.twitter.com/KVGGcedbot

— Salman Nizami (@SalmanNizami_) January 7, 2020



Here's the Full Clip, to defame #SidharthShukla People Edit the Clip to malign someone's image and some dump people start commenting without even trying to know what is the fact, just for the sake of getting Fame and Media Attention, @SethShruti @MasalaBai @KiranManral pic.twitter.com/jXU75dBSGK

— Dipak Singh♥️ (@DipakKSingh) January 7, 2020

टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में इन दिनों दर्शकों की दिलचस्‍पी शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्‍ला (Sidharth Shukla) पर है. दोनों किसी ना किसी मामले को लेकर चर्चा में रहते हैं. अब सिद्धार्थ शुक्‍ला और शहनाज गिल के बीच हुई खींचातानी के कारण इनकी चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शो की एक वीडियो क्लिप में खींचातानी के बाद जमीन पर गिरी शहनाज गिल का सिद्धार्थ शुक्‍ला हाथ मरोड़ते नजर आ रहे हैं. इसपर दर्शकों ने नाराजगी जताई है. महिलाओं ने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट करके इसे महिला के खिलाफ हिंसा बताया है और कार्रवाई की मांग की है. यह वीडियो क्लिप हाल ही में प्रसारित हुए बिग बॉस के एक एपिसोड की है.वीकेंड का वार से नाराज चल रही शहनाज को सिद्धार्थ मनाने के लिए कोशिश करते हैं और उनके साथ काफी मस्ती भी करते हैं. शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला का मजाक तब गंभीरता से ले लेती हैं जब सिद्धार्थ उन्हें माहिरा से जलने वाला कहते हैं. इस दौरान सिद्धार्थ मजाक के दौरान जमीन पर गिरी शहनाज गिल का गला दबाते हैं और उनका हाथ भी मोड़ देते हैं.ऐसे में कई दर्शकों ने टिृवटर पर सिद्धार्थ शुक्‍ला के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. लोगों ने ट्विटर पर इसे हिंसा करार दिया है. लोगों का यह भी कहना है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर यह क्‍या दिखाया जा रहा है. इसका हमारे बच्‍चों पर खराब असर पड़ेगा.कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस क्लिप को शेयर किया है. उन्‍होंने लिखा, 'यह एंटरटेनमेंट नहीं है, यह साफतौर पर हिंसा है. यह असहाय महिला का शोषण है. इस आर्टिस्‍ट को सजा मिलनी चाहिए.'हालांकि कुछ यूजर्स ने लंबी वीडियो क्लिप शेयर करके सिद्धार्थ शुक्‍ला का बचाव भी किया है.इसमें इन्‍होंने कहा है कि कुछ लोग कांटछांट करके वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं और कुछ व्‍यक्तियों की इमेज खराब कर रहे हैं.