BB-14: अभिनव शुक्ला को देख लोगों को आई सुशांत की याद, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #BB14HeroAbhinav

Abhinav Shukla is the only one in the house who is liked by most of the persons of house @BiggBossBB14 HERO ABHINAV — Tanisha ❤️❤️❤️ (@keepstrong10100) January 15, 2021

I know Abhinav and Rubina's relationship is real because it is also the way my husband and I interact with each other. BB14 HERO ABHINAV— Free spirit (@mermiee) January 15, 2021

Their hearts are so pure and love so sweet !They love each other more with every heartbeat !! RubiNav ♡♡BB14 HERO ABHINAV pic.twitter.com/D206ehZ7yR— Riya (@RubinaDfan) January 15, 2021

I want Abhinav to win the show.BB14 HERO ABHINAV pic.twitter.com/jyFruXzuYQ — Niketan Prusty (@NiketanPrusty) January 15, 2021

“Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become.” BB14 HERO ABHINAV@OrmaxMedia @ColorsTV @rahulbhoj007 @BiggBoss pic.twitter.com/gtPj2q3d9u— Mr Raj ❤️ RubiNav❤️ (@BeingRajHina) January 15, 2021

He is A gentleman,Strong,Solid and yet so gentle inside..Always Considerate to all.. BB14 HERO ABHINAV pic.twitter.com/qYwJt5hH6d— (@naima_shen) January 15, 2021

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में इन दिनों कंटेस्टेंट के बीच जीत की रेस चल रही है. हर कंटेस्टेंट अपने आपको बिग बॉस 14 का विनर बनते देखना चाहता है. इस सीजन में रुबीना दिलैक और उनके पति और एक्टर अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) दमदार कंटेस्टेंट बनकर उभरे हैं. हालांकि, शुरुआत में अभिनव शुक्ला उतने मजबूत प्रतियोगी नहीं माने जा रहे थे. अभिनव को एक कमजोर प्रतियोगी माना जा रहा था और इसके पीछे की वजह रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) को बताया जा रहा था. दर्शकों का मानना था कि अभिनव शुक्ला अपनी पत्नी के सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं.इस बीच ट्विटर पर अभिनव शुक्ला ट्रेंड कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से उनकी तुलना शुरू कर दी है. यूजर्स ने अभिनव शुक्ला के संयम की भी दाद दी है और उनके शांत रवैये को खूब सराहा है. एक यूजर ने लिखा- 'वह एक जेंटलमैन हैं. जो स्ट्रॉन्ग हैं और अंदर से भी जेंटलमैन हैं. #BB14HeroAbhinav.'वहीं, रुबीना और अभिनव के रिश्ते को फेक कहने वालों पर भी अभिनव के फैन भड़क उठे हैं और दोनों के बीच की बॉन्डिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक के बीच के रिश्ते को क्यूट और प्यॉर बताया है. बता दें बिग बॉस के दर्शकों का मानना था कि अभिनव, पत्नी रुबीना दिलैक के पीछे छुपे हुए हैं और खुलकर अपना गेम नहीं खेल रहे हैं.लेकिन, बीते कुछ समय में अभिनव जिस तरह से उभर कर सामने आए हैं, उन्हें BB-14 के टॉप 5 प्रतियोगियों में से एक माना जा रहा है. अभिनव शुक्ला शो के की दमदार पर्सनालिटी और उनका अंदाज, दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. वहीं, बिग बॉस के दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा अभिनव शुक्ला को बिग बॉस 14 का विनर बनते देखना चाहता है.