बिग बॉस 14: घर में खाने के लिए गौहर खान और पवित्रा पुनिया में हुई लड़ाई

View this post on Instagram

Kya hai @jaan.kumar.sanu ka raaz jiske baare mein ki @realsidharthshukla ne #BB14 ke ghar walon ke saamne baat! 😯 Watch #BiggBoss14 tonight at 10:30 PM, only on #Colors. Catch it before TV on @vootselect @beingsalmankhan #BiggBoss #BiggBoss2020 #BiggBoss14