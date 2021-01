Bigg Boss 14: राखी सांवत नहीं कर पाईं कंट्रोल, पैंट में निकल गया यूरिन, रूबीना से बोलीं- बताना मत

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में रोज घर में नए ट्विस्ट आ रहे हैं. मंगलवार को बिग बॉस ने घरवालों को नया टास्क दिया है, जिसमें घर के कंटेस्टेंट्स दो टीमों में बंट गए हैं. बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क में राखी सावंत (Rakhi Sawant) रुबीना की टीम में हैं तो अर्शी खान (Arshi Khan) राहुल वैद्य के टीम में हैं. खाने की चीजे पाने के लिए हो रहे इस टास्क में बिग बॉस ने घरवालों को घर के बाहर गार्डन एरिया में रखा है. राखी सावंत इस एपिसोड में एक बार फिर चर्चाओं में आ गईं, दरअसल टास्क के दौरान पैंट में ही उनका यूरिन (Rakhi Sawant ends up peeing in her pants) निकल गया.बिग बॉस (Bigg Boss) ने घरवालों के लिए एक बाथरूम की व्यवस्था भी की थी, लेकिन अर्शी खान ये तय करती है कि वो रुबीना के टीम के कोई भी सदस्य को बाथरूम जाने नहीं देंगी, ये बात सुनकर राखी काफी गुस्सा होती हैं और अर्शी से कहती हैं. वह अर्शी से कहती हैं कि उनके मेडिकल इशू की वजह से वो ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर सकती उन्हें डॉक्टर ने पेशाब रोखने से मना किया है.थोड़ी देर बाद राखी सावंत के लिए खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया और पैंट में ही उनका यूरिन निकल गया. इसके बाद राखी सावंत ने अपनी टीम लीडर रूबीना को बुलाया और अपनी ड्रेस दिखाई. राखी सावंत ने कहा, 'वह कंट्रोल नहीं कर पाईं और पैंट में ही उनका यूरिन निकल गया.' राखी सावंत ने रूबीना से कहा कि वह इस बारे में किसी को कुछ न बताएं.इसके बाद रूबीना ने राखी सावंत की मदद करते हुए उन्हें घर के अंदर जाकर अंडरगारमेंट्स बदलने के लिए कहा. रूबीना ने राखी के पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हुए यह फैसला लिया. यही, नहीं टास्क के पहले दिन राखी सावंत भूख से भी परेशान दिखीं.इस दौरान वह थोड़ा सा बचा हुआ केला खाती दिखीं और फिर उन्होंने बिग बॉस से कहा कि वह उन्हें खाने के लिए कुछ दें. यहां तक कि भूख के चलते वह केले के छिलके ही खाने लगीं. इस टास्क के तहत टीमों को दो हिस्सों में बांटा गया था और कहा गया था कि बिग बॉस की परमिशन के बिना कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा.