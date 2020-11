शार्दुल पंडित की दास्तान सुनकर दुखी हो गए दर्शक, सोशल मीडिया पर लगाने लगे वोटिंग की गुहार

This Conversation Broke my Heart. Our 1 important can change someone's life. Best thing is we dont even need to pay for this vote. So guys Use your vote to help someone who really needs our support atleast for This Week. Go on Voot and Vote now.#VoteForShardulPandit pic.twitter.com/wyLcGojb38 — The Khabri (@TheRealKhabri) November 3, 2020

Completely Agree 😢.. Seriously #ShardulPandit need our support.Nd he is great human being.i was just checking her action too.God pls help him.he is really struggling for basic need.pls guys#VoteForShardulPandit — SANJH (@_Twilight_star) November 3, 2020

True that!! Also his heart is so pure I can see💓 #voteforshardulpandit — Divyaistweeting (@divyaistweeting) November 3, 2020

Support and vote for #ShardulPandit . He is really a good guy ... He is decent . I felt sad for him while he was saying how much he need to stay in the #BiggBoss14 house. He is well deserving also. I hope and pray for his success. May GOD bless him always. #voteforShardulPandit pic.twitter.com/2WKA60StXG — Nazmoon Nahar Jassi (@NazmoonJ) November 4, 2020

'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) इन दिनों एक बार टीआरपी की रेस में आगे बढ़ता दिख रहा है. शो में आए दिन ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. इस बीच शार्दुल पंडित (Shardul Pandit) और एजाज खान (Eijaj Khan) का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है. जिसमें दोनों ही कंटेस्टेंट आपस में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करते दिखते हैं. इस बीच शार्दुल से बात करते हुए एजाज़ ने उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए बताया कि वह कैसे दोस्त से कर्ज लेकर 'बिग बॉस' (Bigg Boss) में आए हैं. लेकिन, इन सबके बीच शार्दुल पंडित की स्थिति के बारे में जिसने भी सुना उसका दिल पसीज गया.शार्दुल पंडित और एजाज खान के बीच हुई इस बातचीत के बाद अब सोशल मीडिया पर शार्दुल को वोट करने और उन्हें सुरक्षित करने की मांग उठ रही है. वीडियो में एजाज शार्दुल से कहते हैं कि उन्होंने नॉमिनेशन टास्क के दौरान नैना से संघर्ष क्यों नहीं किया. उन्हें संघर्ष करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें अभी रुपयों की जरूरत है.एजाज, शार्दुल से कहते हैं- 'तुझे पता है ना नैना सिंह अभी जीत के आई है. उसे क्या फर्क पड़ता है. उसे क्या फर्क पड़ता है, मालूम है? उसे फर्क पड़ता है कि ड्रेस कितनी मंहगी है और मेकअप कितना है. तुझे क्या फर्क पड़ता है मालूम है? तेरे पास चड्डी और सॉक्स कितने हैं. मैंने तुझे कान में जाकर कहा था कि रो, वहां से उतरने के बाद रोया ना तू? स्टेज पर उसके सामने क्यों नहीं रोया. क्यों नहीं का कि मुझे जरूरत है. मेरी मां बीमार है. मैं तेरे सामने रो रहा हूं, भीख मांग रहा हूं.'बता दें, शार्दुल ने शो में एंट्री लेने से पहले भी अपनी आर्थिक स्थिति का खुलासा किया था और बताया था कि कैसे वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने से बचते हैं, ताकि उनके पैसे ना खर्च हों. फिल्म देखने जाने से बचते हैं. शार्दुल के मुताबिक, शो में एंट्री लेने से पहले तक उनके पास इतने भी रुपये नहीं थे कि वह अपने लिए प्रोटीन शेक तक खरीद सकें.