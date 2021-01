Bigg Boss 14 हाउस से फिर बाहर निकले विकास गुप्ता, इस बार अर्शी नहीं, हेल्थ बनी वजह...

EXCLUSIVE#VikasGupta is out of the house due to health issues — The Khabri (@TheRealKhabri) January 11, 2021

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में चैलेंजर बनकर एंट्री लेने वाले 'मास्टरमाइंड' विकास गुप्ता (Vikas Gupta), अर्शी खान (Arshi Khan) से हुए झगड़े के बाद घर से बाहर निकल गए थे. घर के नियमों के उल्लंघन के चलते विकास गुप्ता (Vikas Gupta Out of the BB House) को बेघर कर दिया गया था. लेकिन, इन सबके बाद उन्हें वापस बिग बॉस हाउस में एंट्री मिली. लेकिन, अब विकास गुप्ता एक बार फिर घर से बेघर हो गए हैं. इस बार उनका खराब स्वास्थ्य उनके घर से बाहर जाने की वजह बनी है. विकास गुप्ता लंबे समय से कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है.अब बिग बॉस की खबरें देने के लिए मशहूर 'द खबरी' के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है. जिसमें दावा किया गया है कि विकास गुप्ता खराब स्वास्थ्य के चलते बिग बॉस हाउस से बाहर हो गए हैं. इस ट्वीट में लिखा है- 'खराब स्वास्थ्य के कारण विकास गुप्ता घर से बाहर हो गए हैं.' बिग बॉस 11 में 'मास्टरमाइंड' के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले विकास गुप्ता कुछ समय से ठीक नहीं हैं.यही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है. हाल ही में फैमिली वीक में भी विकास गुप्ता के परिवार से उनसे मिलने कोई नहीं पहुंचा. जिसके बाद बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट और टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई विकास गुप्ता का सपोर्ट सिस्टम बनकर उनसे मिलने पहुंचीं. यहां, रश्मि ने विकास गुप्ता से काफी बातें कीं और उन्हें काफी कुछ समझाने की भी कोशिश की. रश्मि देसाई ने इस दौरान जैस्मिन भसीन और अली गोनी पर भी निशाना साधा.रश्मि ने पर्सनल मुद्दों को शो में घसीटने को लेकर अली गोनी और जैस्मिन भसीन पर निशाना साधा और दोनों को नसीहत दी कि उन्हें किसी के पर्सनल मुद्दे शो में नहीं घसीटना चाहिए. बता दें, अली गोनी ने दावा किया था कि विकास गुप्ता ने उनका काम रोकने की कोशिश की है. इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि विकास गुप्ता ने उनके और जैस्मिन भसीन के बारे में कई तरह की गलत बातें की हैं.