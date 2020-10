Bigg Boss 14 Weekend Ka Vaar: सलमान ने किया जान का पर्दाफाश, निक्की तंबोली ने सानू को दीं गालियां

View this post on Instagram

Saavari apne Saman ki Khud jimmedar hai, iss liye zara dekh ke😉 Watch all the fun happening in Bigg Boss House tonight at 9 PM Catch it before TV on @vootselect. @beingsalmankhan #BiggBoss #BiggBoss14 #BiggBoss2020 #BB14 #WeekendKaVaar