शमिता शेट्टी पर अफसाना खान ने जमकर निकाली भड़ास, बोलीं- 'सामने आई तो छोड़ूंगी नहीं'

मुंबईः बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की सबसे तेज तर्रार कंटेस्टेंट अफसाना खान (Afsana Khan) अपने व्यवहार के चलते शो से बाहर की जा चुकी हैं. अफसाना ने वीआईपी टास्क में अपनी हार के बाद चाकू उठाते हुए बिग बॉस को ये धमकी दे डाली थी कि वह खुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं. जिसके बाद खुद पर वार करने, वायलेंट व्यवहार, इमोशनल ब्रेकडाउन और शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) से तगड़ी लड़ाई के चलते उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा. ऐसे में अब अफसाना ने शो से बाहर किए जाने पर अपनी बात रखी है और शमिता शेट्टी पर भी जमकर निशाना साधा है.

दरअसल, शो में हुए धमाके को लेकर अफसाना काफी नाराज हैं. सिंगर का कहना है कि इस वाकये ने उनकी पर्सनालिटी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे में उन्होंने अब इसे लेकर खुलकर बात की है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफसाना खान ने कई खुलासे किए और बताया कि कुछ खास कंटेस्टेंट्स का फेवर करने को लेकर उन्होंने कई बार मेकर्स से बात की थी.

अफसाना खान बोलीं- ‘शो में कुछ खास ना करने पर भी सिंबा नागपाल को बचाया जा रहा है. उन्होंने उमर रियाज को स्वीमिंग पूल में धक्का दे दिया, फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा गया.’ वहीं, शो में शमिता शेट्टी से अपनी लड़ाई को लेकर भी अफसाना अभी तक परेशान हैं. अफसाना का कहना है कि ‘वह शमिता को अपनी जूती की तरह समझती हैं.’

Where are the so called celebs who were defending this filthy woman saying her medical condition wasnt ok when she cursed SHAMITA in BB

So is she going through panic attacks right now also while saying all this again ?

SHAME ON AFSANA KHAN and everyone who supports her Filth! pic.twitter.com/ksOZsXlkan

— Homo Sapien (@ViralHomoSapien) November 21, 2021