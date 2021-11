Bigg Boss 15: एकता कपूर ने जब करण कुंद्रा से पूछा- 'तेजस्वी पसंद है?' शर्म से लाल हुए एक्टर

मुंबईः बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के लेटेस्ट एपिसोड में कई धमाके देखने को मिले. इस हफ्ते बिग बॉस में एकता कपूर (Ekta Kapoor) अपनी दो ‘नागिन’ अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) और सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) के साथ एंट्री करने वाली हैं, जहां वह सभी घरवालों के साथ खूब मस्ती और साथ ही साथ घरवालों के चेहरे पर लगे नकाब भी उतारने वाली हैं. एकता कपूर घरवालों से टास्क करवाती नजर आएंगी. इसका एक वीडियो भी चर्चा में छाया हुआ है, जिसमें एकता करण कुंद्रा (Karan Kundrra) से तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) को लेकर सवाल करती नजर आ रही हैं.

दरअसल, करण अक्सर शो में तेजस्वी के लिए अपने प्यार का इजहार करते दिखे हैं. वह पहले ही ये कबूल कर चुके हैं कि तेजस्वी उनका क्रश हैं. दूसरी ओर, तेजस्वी ने कहा है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और केवल एक-दूसरे को जान रहे हैं. लेकिन, अब एकता इनकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं.

वीडियो में एकता कपूर घरवालों को एक टास्क देती हैं, जिसमें वह कंटेस्टेंट्स को यह बताने के लिए कहती हैं कि किसने झूठ का नकाब पहन रखा है या अपनी पर्सनालिटी छिपा रखी है. इस पर करण कुंद्रा शमिता शेट्टी का नाम लेते हैं और इस पर शमिता भड़क उठती हैं. शमिता कहती हैं- ‘तुम्हें किसने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं.’ इस पर करण कहते हैं- आपको देखकर पता चलता है.

Wohoooo finally an exciting promo.. #TejRan ekta mam aur bhi aur ani teeno shipper nikhle re.. Look at their smiles yaar.. Even teja knows d answer ab toh calm hojav sab pic.twitter.com/1joHhNTiIa

तमाम लड़ाई-झगड़ों के बीच एकता कपूर करण कुंद्रा से एक और सवाल करती हैं, जिसे सुनते ही वह शर्म से लाल हो जाते हैं. एकता करण से पूछती हैं- ‘क्या तुम्हें तेजस्वी पसंद है.’ एकता का यह सवाल सुनते ही करण ब्लश करने लगे हैं और मुंह छिपाकर हंसने लगते हैं. करण का रिएक्शन देखकर तेजस्वी भी शरमा जाती हैं. इस पर सभी घरवाले दोनों के मजे लेने लगते हैं.

I can’t get over the fact that he had his hand around her shoulder in front of literally everyone ♥️#TejRanpic.twitter.com/xmKYPBHYbb

