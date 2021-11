Bigg Boss 15: तेजस्वी पर करण की दीवानगी देख, सोशल मीडिया यूजर्स को याद आए ‘कबीर सिंह’

Bigg Boss 15: ‘बिग बॉस 15’ के कंटेस्टेंट करण कुंद्रा (Karan Kundra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) के रिश्ते को लेकर न सिर्फ फैंस चर्चा कर रहे हैं, बल्कि हाल ही में घर में आयोजित किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों के रिलेशन को लेकर सवाल पूछे गए थे. लोग इनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. इसी बीच ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में दोनों के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. जहां, अब तक दर्शकों को करण और तेजस्वी के बीच खूब प्यार देखने को मिल रहा था, वहीं अब दोनों के बीच काफी लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों के बीच बढ़ रही दूरी की वजह बने हैं विशाल कोटियन (Vishal Kotian).

करण-तेजस्वी में तकरार

‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के लेटेस्ट एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash), करण कुंद्रा (Karan Kundra) से कहती हैं कि वो और विशाल सिर्फ दोस्त हैं और वह उससे दूरी बनाकर नहीं रख सकती हैं. इस पर करण कहते हैं, “तेजा, दूसरों की भी सुना करो”. दरअसल, जब विशाल कोटियन, तेजस्वी को वर्कआउट करने में मदद करते हैं, तो करण इस वजह से परेशान हो उठते हैं. बाथरूम एरिया में करण और तेजस्वी के बीच बहस होती है. तेजस्वी, करण से कहती हैं कि तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो. इस बात पर करण और भड़क जाते हैं. करण की बातों से लगता है कि वो तेजस्वी के प्रति कुछ ज्यादा ही पजेसिव रवैया अपना रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स को करण में दिखी ‘कबीर सिंह’ की झलक

करण और तेजस्वी की इस नोक-झोंक पर सोशल मीडिया यूजर्स को बैठे बिठाए मसाला मिल गया. यूजर्स ने दोनों के रिश्ते की तुलना फिल्म ‘कबीर सिंह’ से कर दी. गौरतलब है कि फिल्म ‘कबीर सिंह’ में शाहिद कपूर का किरदार, कियारा आडवाणी के प्रति जरूरत से ज्यादा पजसेवि होता है. अब सोशल मीडिया के कई यूजर्स की नजर में ‘बिग बॉस 15’ में करण कुंद्रा ‘कबीर सिंह’ बन गए हैं. लोग करण और तेजस्वी की तस्वीरों को शेयर कर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर करण और तेजस्वी के वायरल हो रहे वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म ‘कबीर सिंह’ का गाना भी बज रहा है.

