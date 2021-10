Bigg Boss 15: करण कुंद्रा ने प्रतीक सहजपाल को उठाकर पटक दिया, फैंस ने ट्विटर पर निकाली भड़ास

मुंबई. ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) में आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहसें और लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं. कंटेस्टेंट्स के बीच कंपीटिशन टफ होता जा रहा है. इससे पता चलता है कि बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए लोग कितना एक्साइटेड हैं. घर में आए दिन नए ट्विस्ट आ रहे हैं. घर के सभी कंटेस्टेंट्स द्वारा नियमों की अनदेखी के बाद बिग बॉस ने दो दिन पहले सभी को दंड दिया है. इसकी वजह से मुख्य घर के लोग भी बाहर आकर ‘जंगलवासियों’ के साथ रहने लगे. लेटेस्ट एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स ने दोबारा बिग बॉस नियमों को तोड़ा और इसकी वजह से बिग बॉस ने ‘जंगलवासियों’ के किचन की गैस सप्लाई बंद कर सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया. और सभी को टीम में बांट कर एक टास्क दिया. इस टास्क को जीतने वाले कंटेस्टेंट्स मुख्य घर के अंदर जाएंगे.

बिग बॉस ने ‘जंगलवासियों’ को मुख्य घर में एंट्री लेने का मौका दिया. इसके लिए घरवालों के विनिंग अमाउंट में से 5 लाख रुपए की राशि दांव पर लगी थी. लेकिन जय भानुशाली ने कहा कि वह किसी के विनिंग अमाउंट से 5 लाख रुपये काटे जाने के पक्ष में नहीं हैं. कागजों को काटने के टास्क में घरवाले फिर से फिजिकल हो गए. प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) और करण कुंद्रा के बीच दोबारा लड़ाई हो गई. करण ने प्रतीक को जमीन पर पटक दिया. जहां जय भानुशाली ने इस पर आपत्ति जताई. क्योंकि जय और प्रतीक एक ही टीम का हिस्सा थे. वहीं, तेजस्वी प्रकाश ने करण का समर्थन किया.

The difference in amount of force is clearly visible. Please get out of my mentions.#PratikSehajpal #PratikFam #BiggBoss15pic.twitter.com/SnT0GR9cqh

— Mari (@mar1gold03) October 20, 2021