'Bigg Boss 15' में से पहले भिड़ गए शमिता शेट्टी और निशांत, अब 'जंगल' में होगा बवाल- देखें VIDEO

नई दिल्ली. उम्मीद के मुताबिक ही ‘बिग बॉस 15 (Big Boss 15)’ की जोरदार शुरुआत हुई. 2 अक्टूबर को ‘बिग बॉस’ के नए सीजन का ग्रैंड प्रीमियर (Grand Premier) हुआ, जिसे फैंस ने काफी एन्जॉय किया. होस्ट सलमान खान (Salman Khan) हमेशा की तरह एनर्जी से भरपूर दिखे. वहीं, पहले दिन कुल 13 कंटेस्टेंट्स घर में प्रवेश किए, लेकिन दर्शक जिन प्रतिभागियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनकी एंट्री पहले दिन नहीं हुई. जी हां, हम बात कर रहे हैं, ‘बिग बॉस ओटीटी (Big Boss OTT)’ के तीन बेहतरीन कंटेस्टेंट्स शमिता शेट्टी (Shamita Shetty), निशांत भट्ट (Nishant Bhatt) और प्रतिक सहजवाल (Pratik Sahajwaal) की.

‘बिग बॉस 15’ के नए प्रोमो (New Promo of Big Boss 15) में यह दिखाया गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले ही निशांत भट्टा और शमिता शेट्टी एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, वो भी सलमान खान की मौजूदगी में. जब शो का आगाज ऐसा है, तो आने वाले दिनों घर के अंदर क्या कोहराम मचेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. साथ ही प्रोमो से यह भी पता चल रहा है कि ‘बिग बॉस ऑटीटी’ (Big Boss OTT) में दोस्त रहे प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट भी एक-दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे.

Safar shuru karne se pehle hi #BiggBossOTT ke contestants ke beech badha tanaav.

Dekhiye #BiggBoss15, tonight at 9:30pm only on #Colors.

Catch it before TV on @VootSelect@BeingSalmanKhan #BB15@ShamitaShetty #NishantBhat @realsehajpal @justvoot pic.twitter.com/zUxiLFSoiY

— Bigg Boss (@BiggBoss) October 3, 2021