BB 15: अफसाना खान ने शमिता शेट्टी को कहा- 'बुड्ढी और फ्लॉप स्टार', फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस

बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में पहले दिन से कंटेस्टेंट्स के बीच हंगामा देखा जा रहा है. रोज बीबी हाउस में अलग-अलग मुद्दे बनते हैं और फिर घर और जंगलवासी के बीच मत और मनभेद शुरू हो जाते हैं. पंजाबी सिंगर अफसाना खान (Afsana Khan) और बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के बीच भी कई बार जुबानी जंग हो चुकी है. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शमिता और अफसाना के बीच जोरदार जुबानी जंग चल रही हैं. इस जंग में अफसाना कुछ ऐसा कह जाती हैं, जिसके बाद शमिता बुरी तरह टूट जाती हैं और फूट-फूटकर रोने लगती हैं.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जंगलवासियों को मुख्य घर के अंदर जगह मिल गई है. दोनों के बीच हालांकि लड़ाई क्यों हो रही है. इसकी कोई जानकारी नहीं हैं. लेकिन इस लड़ाई में अफसाना खान (Afsana Khan) ने कुछ ऐसा कह दिया, जो न घरवालों को अच्छा लग रहा है न बिग बॉस फैंस को.

दोनों के बीच हो रही तू-तू, मैं-मैं के बीच पंजाबी सिंगर अफसाना के बिगड़े बोल निकल पड़े. शमिता शेट्टी को ‘बुड्ढी, गंदी औरत और फ्लॉप स्टार’ बता दिया. वो इतने पर ही नहीं रुकीं. उन्होंने कहा कि अगर शमिता शेट्टी सड़क पर चलेंगी तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा.

No past BB contestant has dealt with abuses with this much grace

Every year the most famous female is targeted by one gundi batmeez Afsana types

But the way @ShamitaShetty stood there saying I won’t move 🔥#ShamitaShetty#BBQueenShamita#ShamitaIsTheBosspic.twitter.com/TNPQM794AQ

— Hina FC (@HinaKhanStan) October 14, 2021