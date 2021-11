BB 15: विशाल कोटियन ने 'बड़ा हाथ मारा...' वाले बयान पर दी सफाई तो गरजीं शमिता शेट्टी, सुनाई खरीखोटी

बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) अब जबरदस्त मोड पर आ गया है. एक बार फिर घरवालों के असली चेहरों को दिखाने के लिए मीडिया के साथ कंटेस्टेंट्स का सीधा आमना सामना होने वाला है, जिसमें घरवालों को तीखे सवालों के जवाब सीधे देने होंगे. इस वीकेंड का वार पर धमाकेदार एपिसोड के साथ घर में नया तूफान आएगा. शो के कई वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे हैं. आज आने वाले एपिसोड में विशाल कोटियन (Vishal Kotian) ‘बड़ा हाथ मारा’ कॉमेंट पर अपनी सफाई देने वाले हैं, जिसके बाद गुस्से से लाल शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) विशाल पर गरजती दिखाई देने वाली हैं.

मीडिया के हाथों में स्पेशल पावर

बिग बॉस (Bigg Boss) मेकर्स ने शो में नया ट्वीस्ट लाने के लिए एक बड़ा फैसला किया हैं. मीडिया पर्सन्स को उन्होंने एक स्पेशल पावर दी है. सवालों के जवाबों के सुनने और समझने के बाद कॉन्फ्रेंस के अंत में मीडिया के लोग शो के बॉटम 6 कंटेस्टेंट्स के बारे में बताएंगे. इस खबर के बाद से घर में हलचल बढ़ने वाली है.

सवाल सुनते ही उड़ा चेहरा का रंग

कॉन्फ्रेंस के दौरान विशाल कोटियन से सवाल किया जाता है कि जब आप किसी (शमिता शेट्टी) को अपनी बहन मानते हैं तो उसके फैमिली को लेकर ऐसे कमेंट कैसे कर सकते हैं कि ‘बहुत बड़ा हाथ मारा है..’ इस पर विशाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सफाई देते हुए कहते हैं , ‘मस्ती चल रही थी.’ लेकिन शमिता शेट्टी विशाल के जवाब को सुनकर खुश नहीं होती और कहती हैं ‘ये बिलकुल भी फनी नहीं हैं’.

