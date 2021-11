BB 15: तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा को बाथरूम में बुलाया तो उमर रियाज बोले- 'दरवाजा बंद कर लो'

बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) में इन दिनों करण कुंद्रा (Karan Kundrra), तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और उमर रियाज (Umar Riaz) की बॉन्डिंग काफी मजबूत होते दिखाई दे रही हैं. तीनों घर में एक साथ खूब मस्ती करते हैं, साथ में वह एक दूसरे का टांग भी खूब खींचते हैं. हाल ही में तीनों एक बार फिर से खूब मस्ती करते दिखाई दिए, जब आधी रात को, तेजस्वी टॉयलेट में अपने आउटफिट को फिट करने की कोशिश कर रही थीं. तब करण और उमर साथ में खूब मस्ती कर रहे थे.

बिग बॉस 15 में लड़ाई-झगड़ा, प्यार-मोहब्बत और मस्ती मजाक खूब देखने को मिल रही है. लास्ट एपिसोड में करण कुंद्रा (Karan Kundrra), तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और उमर रियाज (Umar Riaz) की साथ में मस्ती लोगों ने देख ली. पिछले एपिसोड में राजीव , करण और उमर को गार्डन एरिया में चलने को को कहते हैं. लेकिन दोनों कंटेस्टेंट उन्हें भी अपने साथ लंबी जुदाई गाने पर डांस करने के लिए रोक लेते हैं.

तभी तेजस्वी बाथरूम से आवाज देते हुए करण से उनकी ड्रेस मंगवाती हैं. करण पिंक कलर की एक ड्रेस उन्हें बाथरूम तक देने जाते .तेजस्वी ड्रेस ट्राई करती हैं और करण को बाथरूम के अंदर आकर फिटिंग चेक करने को कहती हैं. करण ड्रेस चेक करने बाथरूम के अंदर जाते हैं. तभी पीछे से उमर करण को चिढ़ाते हुए कहते हैं ‘दरवाजा बंद कर ले’. करण और तेजस्वी के फैंस को ये नजदीकियां पसंद आ रही हैं.

Jao kk andr jao and the way umar was teasing them what the band krlo band #BiggBoss15 #UmTejRan #TejRan

November 12, 2021