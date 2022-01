Bigg Boss 15: तेजस्वी प्रकाश ने शमिता शेट्टी के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, हुईं ट्रोल- देखें VIDEO

मुंबई: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जब कंटेस्टेंट एक-दूसरे के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल न करते हों. लेकिन, इस शो का एक वीडियो खास वजह से चर्चा में आ गया है. ‘बिग बॉस’ के एक्स कंटेस्टेंट वीजे एंडी कुमार ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा को बता रही हैं कि शमिता शेट्टी उनके साथ सोने के लिए बेताब हैं. दर्शक जानते हैं कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का रिश्ता पिछले कुछ समय से मुश्किल दौर से गुजर रहा है.

‘बिग बॉस’ के एक्स कंटेस्टेंट ने शेयर किया वीडियो

वीजे एंडी ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘मैंने इस वीडियो को खुद डाउनलोड किया है. मुझे किसी भी फैन ने नहीं भेजा है. ऐसा लगता है कि तेजस्वी प्रकाश ने कुछ गलत कहा था! वरना ‘बिग बॉस 15′ इसे म्यूट क्यों करते और करण कुंद्रा इस तरह रिएक्शन क्यों देते?’

Here is the unaltered video I have personally downloaded. Not sent to me from any fandom.

It’s looks like #TejasswiPrakash did say it!

Otherwise why did #BiggBoss15 mute it or why would #KaranKundrra react like that? https://t.co/LrXpT8THBA pic.twitter.com/nY7pzCpOCP

— Andy Kumar (@iAmVJAndy) January 13, 2022